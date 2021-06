Chefi la cuțite, semifinala 2021. Concurenții au primit mesaje neașteptate de la cei dragi! Ce au descoperit fanii

Data trecută, concurenții s-au întrecut în ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Cei trei concurenți din echipa lui Cătălin Scărlătescu s-au calificat în semifinală după ce câștigat confruntarea. Duelul s-a dat apoi între cei albaștri și cei verzi și proba individuală s-a terminat cu o dublă eliminare dureroasă pentru Sorin Bontea.

Acum, cei doi semifinaliști se pregătesc să descopere ce surprize le aduce penultima etapă din „Chefi la cuțite”. Înainte de-a afla ce probe de gătit a pregătit Irina Fodor, concurenții au primit mesaje de la familie și cei dragi, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

Cum au reacționat concurenții de la „Chefi la cuțite” în semifinală când au primit mesaje de la familie și prieteni

Vă reamintim că Sorin Bontea a ajuns în semifinala „Chefi la cuțite” sezonul 9 alături de simpaticul japonez Rikito Watanabe (Riki), cel care și-a făcut chiar și un tatuaj pentru el, și alături de Elena Matei. Cătălin Scărlătescu se mândrește că, de data aceasta, are trei semifinaliști: pe Alexandru Bădițoaia, cuțitul său de aur, dar și pe Narcisa Birjaru și Valentina Ioniță. Florin Dumitrescu a ajuns în semifinala „Chefi la cuțite” sezonul 9 alături de Keed, Ștefan Borleanu, Cătălin Amarandei și Florin Revesz.

„Asta e o zi foarte grea, e cea mai grea zi, pentru că vezi dacă ai om în finală. Este cea mai nenorocită zi, cea mai grea, cea mai tensionată, cea mai stresantă. Am foarte mare încredere în ei, dar știți cum e chestia aia de moment, când unii concurenți se pierd cu firea și nu mai știu ce au de făcut. Dacă vă aduceți bine aminte, în sezonul 8 eu nu am avut om în finală”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu.

„Semifinala estea cea mai importantă zi din tot sezonul, chiar mai importantă și decât finala, pentru că aici se fac toate jocurile. Toți pornesc cu aceleași șanse, pentru că pleacă de la zero. Iar în momentul în care se pune farfuria pe masă, oricine poate să ia 15 puncte. Putem să avem foarte multe surprize. Cătălin Amarandei a demonstrat faptul că este unul dintre cei mai buni bucătari pe care noi i-am avut pe aici, iar Ștefan este omul în care eu am crezut încă de la început și este omul care nu m-a dezamăgit nici până acum. Florin este un talent care poate să pună în farfurie orice nebunie posibilă și să te facă s-o iubești, iar Keed este cea mai frumoasă surpriză pe care eu am întâlnit-o în sezonul 9, din echipa mea. Mă bucur foarte mult că îi am în semifinală, sunt patru băieți de aur”, a explicat Florin Dumitrescu.

Cei doi semifinaliști ai lui Sorin Bontea

„Sper ca Elena și Riki să se descurce bine, la Elena nu am așa multe emoții că e mai descurcăreață. Riki e mai sensibil, mai zăpăcit, nici nu prea înțelege”, au fost vorbele lui Sorin Bontea, cel care a câștigat sezonul anterior „Chefi la cuțite”. Atunci, Ionuț Belei a primit marele premiu.

Frumoasa Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și toată lumea a așteptat să descopere ce surprize aduce semifinala.

„În aceste probe o să fiți singuri, dragii mei. Vă reamintesc că sunt trei locuri în finală, dar s-a întâmplat să fie jucată și în doi oameni. Locurile nu se pot suplimenta, așa că în cazul în care locul 3 este la egalitate cu locul 4, atunci doar primii doi merg în finală”, a fost vestea dată de frumoasa prezentatoare.

Totuși, la un moment dat, ecranul de pe perete s-a aprins și Keed și-a putut vedea colegii din trupa Șatra Benz. Nu doar aceștia i-au transmis mesaje de încurajare, ci și părinții sau iubita, lucru ce l-a emoționat din plin pe concurentul din echipa albastră.

Un moment cu totul și cu totul special a fost atunci când Rikito Watanabe (Riki) a primit încurajări de la frații săi, de la prieteni, de la fosta iubită și de la alte rude. Totuși, cel mai emoționant mesaj a fost cel transmis de tatăl său, care i-a reamintit să fie modest și recunoscător celor care l-au ajutat să ajungă până în această etapă, în munca de echipă.

Narcisa Birjaru cu greu și-a putut stăpâni lacrimile când și-a văzut rudele și în bucătăra emisiunii „Chefi la cuțite”, mai toată lumea a avut nevoie de șervețele.

Nimeni nu a „scăpat” de mesaje. Alexandru Bădițoaia a putut să își revadă logodnica și toată lumea a descoperit cum arată viitoarea sa soție, pe nume Lusiana. Valentina Ioniță a fost mai mult decât surprinsă să îi vadă pe cei dragi, mai ales că printre cei care au încurajat-o a fost și sora ei stabilită în Qatar! Ștefan Borleanu a „încercat să facă pe bărbatul”, dar atunci când și-a văzut părinții în video a fost imediat cuprins de lacrimi.

Mulți au admirat cât de frumoasă este iubita sa, pe nume Teodora. Elena Matei cu greu și-a putut stăpâni emoțiile atunci când și-a văzut mama și prietenii, iar Florin Revesz s-a bucurat din plin atunci când a văzut câți oameni dragi s-au gândit să îl încurajeze.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 47 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să descoperi și alte detalii.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat pentru a ajunge în finală. După numeroase battle-uri palpitante și dueluri cu răsturnări de situație complet neașteptate, chefii se pregătesc să dea ultima bătălie culinară din acest sezon. Miza este uriașă și fiecare bucătar este gata să dea tot ce are mai bun pentru a-și demonstra priceperea în materie de gătit. Dintre cei nouă semifinaliști, doar unul va primi marele trofeu din finala „Chefi la cuțite” 2021.

În ultimele ediții ale îndrăgitului show culinar, concurenți de toate vârstele și cu povești de viață suprinzătoare înfruntă așadar emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

Vezi edițiile integrale pe AntenaPlay!​

Produsele „Chefi la cuțite” sunt aici pentru tine: https://a1shop.ro

Nu rata marea finală „Chefi la cuțite” 2021, ce va fi difuzată pe 16 iunie, de la ora 20:30, la Antena 1.

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!