Emoții uriașe la Chefi la cuțite! S-a dat ultimul cuțit de aur, dar și prima probă din Bootcamp! Ce s-a întâmplat în ediția de luni, 4 noiembrie 2019

„Ei au tot felul de cerințe și aș vrea să-i chinui și eu”, a mărturisit concurentul.

Chiar dacă degustarea a reprezentat o surpriză pentru cei trei chefi, jurații au decis că Loren merită șansa de-a merge mai departe în etapa de Bootcamp a emisiunii Chefi la cuțite!

Ana Maria German are 28 de ani și este moderator TV, demonstrând în fiecare zi faptul că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat!

Optimistă din fire și extrem de luptătoare, chiar dacă a ajuns imobilizată în scaunul cu rotile după un cumplit accident, tânăra de la Chefi la cuțite a decis să devibă speaker motivațional și chiar model, demonstrând zi de zi că nu abilitatea de a putea merge te face un om frumos!

Practic, deși nu poate merge putem spune că are aripi, fiindcă a ajuns pe culmi la care alți oameni nu ar fi îndrăznit nici măcar să viseze!

Cu o super rețetă de miel cu lavandă, concurenta a demonstrat că are tot ceea ce îi trebuie pentru a merge mai departe în etapa de Bootcamp a emisiunii. Și chiar a reușit!

Pentru cei care nu își amintesc, concurenta a participat și la emisiunea The Wall!

Valentin Drăgan (Pici) are 32 de ani și este tour manager pentru celebra cântăreața Ruby, dar de data aceasta a decis să-și încerce norocul la emisiunea Chefi la cuțite...din nou!

Practic, el se ocupă ca artista să aibă parte de tot ceea ce trebuie, de la locul în care mănâncă și unde se cazează, atunci când merge în turneu.

Cu o super rețetă de linte cu chorizo și pancetta, concurentul a sperat să mai primească un cuțit de la cei trei chefi!

„Mai vin și la anul, și după aia, până îmi fac magazin de cuțite”, a declarat concurentul atunci când a primit verdictul celor trei chefi, care i-au apreciat preparatul.

John, unul dintre cei mai bâtrâni hipioţi din Anglia, a venit la Chefi la cuţite!

„Când eram copil, eroul meu preferat era Peter Pan. Am 74 de ani și când eram copil am privit adulții și mi-am dat seama că nu vreau să ajung așa. Am 74 de ani și încă dansez”, a dezvăluit concurentul.

A condus un camion a fost grafician, a fost compozitor, a făcut tot felul de lucruri cu ajutorul mâinilor. La 18 ani, concurentul a plecat de acasă, alăturându-se unei trupe de rock n`roll. S-a căsătorit pe la 22 de ani, a făcut doi copii, s-a apucat de droguri și a fost astfel părăsit. John și-a așteptat soția zece ani, dar aceasta nu s-a mai întors, nici când acesta și-a făcut ordine în viață. S-a îndrăgostit de altcineva, a făcut alți doi copii, iar scenariul s-a repetat, ajungând iar să fie părăsit. În total, John are șase copii, dintre care doi copii nu i-a cunoscut niciodată.

Momentan, concurentul se află în România de 15 ani, unde face spectacole și participă la festivaluri.

Ca să îi impresioneze pe cei trei chefi, concurentul englez a gătit o super rețetă de plăcintă modestă, cu care a mers mai departe în concurs!

MARLENA ȘI COANA MIȚA, RĂZBOI URIAȘ

Marlena Botezatu are 50 de ani și de meserie este bucătar! În prezent, aceasta lucrează la Londra, dar a decis să revină la Chefi la cuțite, locul de care i s-a făcut dor.

Coana Mița este proprietara unei pensiuni din Bran și s-a mai luat la duel cu Marlena nu doar la Chefi la cuțite, ci și la Nea Mărin, în emisiunea Poftiți pe la noi!

„În seara asta vreau să-l corup pe chef Scărlătescu, fiindcă a rămas singur”, a declarat Coana Mița, care nu a ratat nicio ocazie în bucătărie ca să își trimită săgeți pline de venin cu Marlena.

Cu o super rețetă de papanași cu dulceață făcută în casă, Coana Mița a făcut senzație.

La fel de bine s-a prezentat și Marlena, care i-a dat gata pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu după ce s-a prezentat cu o farfurie plină de deserturi pe bază de...ciocolată!

Carmen Marinescu face parte din echipa de producție a emisiunii Chefi la cuțite și a decis să participe cu un super preparat, cu care speră să-i surprindă pe cei trei jurați!

„Pentru un minut pe post lucrează sute de oameni de îi ia benga”, a declarat Carmen Marinescu, în timp ce pregătea o super rețetă pe bază de creveți.

Jeleu de șampanie cu creveți, un preparat afrodisiac ce i-a uimit pe jurați nu doar cu modul de prezentare, ci și prin gust.

„Am venit să vă fac o surpriză, să vedeți că toată echipa Chefi la cuțite vă iubește, de asta am ales un preparat afrodisiac”, a mărturisit concurenta, care a primit trei cuțite!

O surpriză a acestui sezon a fost momentul în care Chef Cătălin Scărlătescu a decis să ofere cuțitul de aur chiar cu puțin timp înainte de începerea probei de Bootcamp!

Concurentul ales de Chef Cătălin Scărlătescu a fost Alexandru Comerzan, care a trăit o surpriză uriașă atunci când a primit cuțitul de aur.

PRIMA PROBĂ DIN BOOTCAMP

Apoi, Gina Pistol a anunțat că în sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite, fiecare echipă va avea șapte concurenți, cu unul mai mult decât în sezonul anterior!

Așadar, din 130 de concurenți ajunși în Bootcamp, doar 15 mai pot prinde un loc în echipe (căci 3 au primit cuțitul de aur și au scăpat de Bootcamp).

Fiecare a primit un coș cu numeroase ingrediente, dar și libertatea de-a pregăti un preparat rece. Mulți au optat pentru salate, dar au fost și idei de gustări.

Apoi, după ce au degustat atent fiecare farfurie, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au ajuns la un verdict și au anunțat care sunt concurenții care rămân în concurs, dar și care sunt cei care părăsesc competiția Chefi la cuțite!

NE REVEDEM MARȚI, DE LA ORA 20:00, ÎNTR-O NOUĂ EDIȚIE A EMISIUNII CHEFI LA CUȚITE!