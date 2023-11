Chefi la cuțite, sezonul 9. Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru. Câștigătoarea show-ului culinar publică rar poze cu ea

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o fotografie înduioșătoarea. Tânăra nu este foarte activă în mediul online, fapt pentru care internauții așteaptă cu nerăbdare să vadă ce mai postează aceasta.

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, este o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală. Tânăra preferă să stea cât mai departe de rețelele sociale. Așadar, postările sale din mediul online sunt tot mai rare.

Fosta concurentă a show-ului culinar își mai face timp din când în când să își surprindă urmăritorii. De curând, aceasta a publicat o imagine înduioșătoare care a generat o mulțime de aprecieri și câteva reacții.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Narcisa Birjaru este pasionată de tot ce înseamnă arta gastronomiei. Aceasta a impresionat pe toată lumea cu ambiția ei și cu preparatele spectaculoase de pe parcursul competiției.

Câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9 a realizat în Marea Finală un meniu de-a dreptul senzațional. Farfuriile sale au fost lăudate de degustători. Aceasta și-a ales cu grijă gustul și plating-ul preparatelor.

Ce imagine a publicat Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite

Narcisa Birjaru a distribuit pe contul de Instagram un selfie cu ea. Se pare că fosta concurentă din sezonul 9 Chefi la cuțite duce o viață liniștită departe de micile ecrane ale telespectatorilor, iar acest lucru îi priește.

Mai mult, din imagine se poate observa faptul că tânăra nu s-a schimbat prea mult de când telespectatorii au văzut-o ultima dată la televizor. Aceasta a impresionat cu frumoasele trăsături ale feței.

Câștigătoarea show-ului culinar s-a pozat într-un tricou negru. De altfel, cerceii rotunzi din aur nu au fost trecuți cu vederea.

Complimentele nu au întârziat să apară la postarea Narcisei Birjaru. Prietenii virtuali au ținut să-i reamintească faptul că este o femeie foarte frumoasă.

„Frumoasa mea!” sau „Superbă!”, i-au comentat oamenii din mediul online la imaginea înduioșătoare.

Cine este Narcisa Birjaru

Narcisa Birjaru s-a făcut remarcată prin felul său carismatic și talentul în artele culinare. Mai mult, aceasta a intrat în atenția presei după ce a reușit să fie prima femeie care a câștigat Chefi la cuțite, la doar 24 de ani.

Fosta concurentă a show-ului culinar nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție. Aceasta a trecut pragul sezonului 9 Chefi la cuțite pentru a-și demonstra că pune gust în mâncare.

Tânăra s-a căsătorit la vârsta de 14 ani și a început să lucreze în bucătărie de la o vârstă foarte fragedă. Narcisa Birjaru a vorbit cu mari emoții despre viața ei în emisiune: „De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sunt o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”.