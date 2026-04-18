Antena Căutare
Cine este Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite 2026. Detalii neștiute despre concurentul lui Richard Abou Zaki

Florinel Ungureanu, concurent la Chefi la cuțite 2026, i-a impresionat pe jurați cu preparatele sale și a cucerit publicul prin povestea sa de viață și umorul autentic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 19:21
Galerie
Florinel Andrei Ungureanu i-a cucerit pe jurații de la Chefi la cuțite cu preparatele sale, iar la inimile publicului larg a ajuns prin umorul său inconfundabil. „De la scenă la tigaie” – așa s-ar putea descrie parcursul său. Solistul a impresionat juriul, iar în bătălii se remarcă drept un adevărat bucătar amator.

Cine este Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite 2026

Florinel Ungureanu și-a făcut debutul în etapa audițiilor. El a apărut în episodul 11 al sezonului 17, difuzat pe 24 martie 2026. Pentru chefi, Florinel a gătit o mâncărică de cartofi cu bacon. Deși preparatul părea simplu, acesta a fost plin de gust și savoare, reușind să-i surprindă plăcut pe jurați.

Articolul continuă după reclamă

Florinel Andrei Ungureanu are 35 de ani, este din Vaslui și este solist vocal. Acesta s-a apucat de cântat în urmă cu 20 de ani și a iubit muzica încă din prima clipă. La începuturile carierei sale, Florinel a plecat de acasă fără să spună nimănui și a mers direct la Florin Pește, la Drăgășani, pentru a-și începe drumul în muzică.

„Am plecat cu trenul de acasă. Era ploaie și urât, n-am anunțat pe nimeni. Mama și tata erau plecați în Italia, n-aveam nici bani, aveam doar buletinul și telefonul. Am întrebat la gară unde e Drăgășani”, a povestit Florinel despre începuturile sale.

Detalii despre viața personală a lui Florinel Ungureanu

Florinel își împarte viața cu frumoasa sa soție, Ioana. La audiții, acesta a povestit că el și partenera sa au o căsnicie frumoasă de 20 de ani. Cei doi au împreună și doi copii minunați. Florinel și Ioana s-au cunoscut încă din copilărie, însă începutul relației lor a fost timid. De-a lungul anilor, au cântat împreună și au format o echipă solidă atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi.

Florinel l-a cucerit pe chef Richard Abou Zaki, iar după proba de bootcamp, acesta a fost ales să facă parte din echipa bordo a acestuia. Chiar dacă la audiții Florinel a primit cuțite doar de la Chef Ștefan, Chef Orlando și Chef Sautner, el și-a găsit locul în echipa chef-ului care nu i-a oferit niciun cuțit inițial.

+1
Mai multe fotografii

Florinel aduce nu doar veselie în echipa lui Chef Richard Abou Zaki, ci și multă pasiune în farfuriile pe care le pregătește, demonstrând că talentul și ambiția pot face diferența în competiție.

Înapoi la Homepage
Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x