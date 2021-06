Cu ce se ocupă Nicoleta Pop, după participarea la Chefi la cuțite. Fosta concurentă nu lucrează în bucătărie

Nicoleta Pop este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite concurente din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, care s-a făcut remarcată datorită talentului său. Cu toate că este extrem de pricepută în bucătărie, aceasta nu a continuat să gătească după eliminarea din emisiune.

Proba individuală cu sosul Tabasco i-a adus eliminarea Nicoletei Pop. Nicoleta Pop a părăsit Chefi la cuțite, după cel de-al treisprezecelea battle al show-ului culinar. Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent, în ediția 42 a sezonului 9 de la Chefi la cuțite. Nicoleta Pop a mărturisit că lipsa de inspirație a fost cauza pentru care a obținut cel mai mic punctaj.

Cu ce se ocupă Nicoleta Pop, după eliminarea de la Chefi la cuțite

Participarea la Chefi la cuțite a fost din pură pasiune, însă Nicoleta Pop nu muncește în domeniul gastronomiei. Fosta concurentă a lui Chef Cătălin Scărlătescu se ocupă cu totul altceva în viața reală, iar bucătăria este doar un hobby.

Aceasta a dezvăluit pe InstaStory care este preocuparea sa principală și din ce își scoate banii.

Nicoleta Pop a primit multe întrebări legat de meseria pe care o are în prezent, după participarea la Chefi la cuțite, iar mulți au crezut că lucrează în bucătărie având în vedere talentul de care a dat dovadă pe parcursul emisiunii.

Aceasta, însă, gătește doar pentru nevoile zilnice, iar timpul său și-l dedică unei activități extrem de interesante: "Experineța Chefi la cuțite nu are nicio legătură cu ce lucrez acum. Nu am treabă cu bucătăria, chiar dacă îmi place mult să gătesc și sper să am ceva colaborări pe partea asta. Însă cu ce mă ocup eu , vezi aici", a scris Nicoleta Pop și a făcut trimitere către pagina sa de Instagram unde își postează creațiile. Blonda de la Chefi la cuțite se ocupă cu broderie computerizată și personalizează orice de la tricouri, măști, până la șepci.

Nicoleta Pop a venit în preselecțiile de la Chefi la cuțite, cu dorința de a face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, având în vedere că îl admiră.

„Cheful meu preferat este cătălin Scărlătescu. Îi iubesc pe toți trei, dar sunt fan Scărlătescu. Cred că personalitatea lui se potrivește bine cu personalitatea mea. E foarte vulcanic în bucătărie și așa sunt și eu. Mi-am zis că dacă aș ajunge vreodată chef, ca el aș fi în bucătărie. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez alături de el, în bucătărie. Probabil, îmi place Scărlătescu și pentru că este singur și asta îmi dă așa o stare de a putea glumi și de a mă adresa altfel lui, în emisiune', a declarat Nico Pop.

Dorința i s-a adeverit pentru că chef Scărlătescu a ales-o să facă parte din echipa lui, echipa mov.