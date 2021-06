Ce mesaj a transmis Nicoleta Pop, după ce a părăsit Chefi la cuțite. Ce spune despre motivul eliminării: „Am greșit”

Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent, în ediția 42 a sezonului 9 de la Chefi la cuțite. Nicoleta Pop a mărturisit că lipsa de inspirație a fost cauza pentru care a obținut cel mai mic punctaj.

Proba individuală a sosului Tabasco i-a adus eliminarea Nicoletei Pop. Concurenta echipei mov a transmis un mesaj pe rețelele socile, prin care a explicat care a fost motivul pentru care a părăsit competiția.

Nicoleta Pop a mărturisit că a părăsit competiția cu zâmbetul pe buze și fruntea sus, mândră fiind de faptul că a ajuns până în battle-ul 13 al competiției Chefi la cuțite, deși nu are studii în bucătărie, fiind doar o amatoare pasionată de gătit. Având în vedere că încă din preselecții și-a dorit să facă parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, Nicoleta Pop a precizat că însuși acest fapt este foarte important pentru ea.

Nicoleta Pop, mesaj după eliminarea de la Chefi la cuțite. Ce a transmis concurenta lui Cătălin Scărlătescu

„Așa mi-am trimis farfuria la jurizare: zâmbind! Cum am făcut-o aproape mereu, deși aveam în permanență îndoieli în suflet. Eu m-am simțit câștigătoare în momentul în care am ajuns în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.

Dintre atâția oameni și zeci de bucătari profesioniști, EU am ajuns până aici!

O "amatoare", simplă pasionată de gătit și o gurmandă absolută!”, a scris Nico Pop pe Instagram.

Nicoleta Pop, sau Nico, așa cum i-au spus colegii, a explicat că motivul pentru care a părăsit competiția a fost lipsa de inspirație și improvizația și nu ghinionul numărului 13, sau coechipierul său, Vincenzo Aiello.

„Nu am crezut niciodată că voi ajunge până în battle 13 și că voi trece cu bine peste atâtea probe individuale.Lăsând la o parte strategiile și vorbele mai puțin frumoase din culise știu că eu plec astăzi cu capul sus. Mândră de mine și de tot parcursul meu la Chefi la cuțite. Nu Enzo m-a dat afară, nu "ghinionul" numărului 13, nu un tabasco; ci lipsa mea de inspirație și faptul că am greșit când am ales să improvizez. Însă toate au un rost și cu toții avem un parcurs al nostru care trebuie privit cu bucurie și recunoștință, indiferent de rezultatul final”, a declarat Nico Pop.

Nico Pop a descris experiența Chefi la cuțite ca pe una fabuloasă, în care a trăit un amalgam de emoții.

„Ca și în viață, succesul este despre drumul în sine și nu doar despre destinația finală.

Iar eu nu m-am văzut niciodată în finală. Nici măcar în semifinală (chiar dacă, din anumite motive mi-am dorit-o). Toată această experiență a fost de-a dreptul fabuloasă! Un amalgam de emoții, trăiri și schimb de energie greu de descris în cuvinte! Și am trăit totul cum știu eu mai bine: cu intensitate, cu emoție, cu autenticitate”, a precizat concurenta echipei mov.

Nico Pop a precizat că este mândră de ea pentru parcursul său în show.

„Mereu mi-am știut limitele și îmi cunosc nivelul în bucătărie. Dar m-am surprins și pe mine de câteva ori, recunosc. Îi mulțumesc cu recunoștință lui chef Cătălin Scărlătescu pentru această șansă senzațională și pentru ce a devenit, în momentul de față, experiența vieții mele”, a mărturisit Nicoleta Pop, concurenta lui Cătălin Scărlătescu, din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Nicoleta Popa a ținut să le mulțumească tuturor celor care se ocupă de realizarea show-ului Chefi la cuțite.