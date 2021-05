Prima reacție a Ginei Pistol, după retragerea de la Chefi la cutite: „N-am fost în apele mele trei zile”

Gina Pistol i-a predat ștafeta Irinei Fodor, pentru că, în timpul filmărilor, era obositor pentru o gravidă să participe activ la show. După ce s-a difuzat la TV marea schimbare prin care a trecut emisiunea, Gina Pistol a transmis un mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, prin care a mărturisit că decizia de a se retrage a fost una foarte grea. Îndrăgita prezentatoare a mărturisit că, după ce s-a retras din show a avut câteva zile în care s-a simțit ciudat, însă este fericită că toate gândurile bune ale chefilor și ale concurenților s-au îndreptat către ea și a adus pe lume o fetiță minunată.

De asemenea, Gina Pistol a ținut să-i mulțumească Irinei Fodor pentru că a preluat sarcinile ei din cadrul show-ului Chefi la cuțite.

Citește și: Cum arată soția lui Radu Micu, primul concurent eliminat din echipele de la Chefi la cuțite. Actorul are o familie superbă

„Adevărul este că tare greu mi-a fost. Vreo 2-3 zile n-am fost în apele mele absolut deloc, dar era foarte obositor pentur mine să particip la filmări. Și iată că gândurile lor bune au ajuns la mine. Am născut o fetiță minunată și sănătoasă și abia aștept să fiu cu ochii pe ei în continuare. Oricum, Chefi la cuțite a rămas pe mâini bune! Mulțumesc frumos, Irina!, a declarat Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol i-a predat ștafeta Irinei Fodor la Chefi la cuțite

Gina Pistol a părăsit cu lacrimi în ochi sezonul 9 de la Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 mai 2021. Ce chef a câștigat proba extra și ce avantaj extraordinar a primit, înainte de primul battle

„Simpaticilor! Putem să începem un sezon de confruntări, mai ales al nouălea, fără surprize? Oricât de dragi și de simpatici îmi sunteți, dragii mei, dragi trei chefi, cu stea în frunte…Pe drum vine o fetiță pe care abia aștept să o țin în brațe. Doar că este foarte năzdrăvană și îmi este tot mai greu s-o car prin platou. Trebuie să am grijă de mine, să am grijă de voi, și să mă asigur ca totul să fie perfect, pentru că așa încep să mă transform în mămică. Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi. Pentru puțin timp, ca să nu-mi lipsiți lipsa atât de tare, o să vă las pe niște mâini bune. Va fi cineva foarte special, care vă știe încă de la începuturile voastre. Simpaticilor, noi ne vom vedea în sezonul 10, cu siguranță. Dar până atunci vă las pe mâinile simpaticei Irina Fodor”, a fost mărturisirea făcută de Gina Pistol, înainte de a părăsi platoul de la Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 mai 2021. Cătălin Rizea și Adda au degustat preparatele pentru a da verdictul! Au ieșit scântei între chefi

Gina Pistol a îmbrățișat-o pe soția lui Răzvan Fodor și a sfătuit-o să aibă grijă de chefi și de concurenți.

Astfel, după ce Gina Pistol a făcut parte din show în etapa preselecțiilor și în bootcamp, battle-urile, semifinala și finala va avea loc cu Irina Fodor în rolul de prezentatoare.