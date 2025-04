Cum arată fratele lui Chef Ștefan Popescu. Bogdan are o legătură specială cu juratul Chefi la Cuțite

Chef Ștefan Popescu a avut parte de o surpriză emoționantă la Chefi la cuțite, când fratele lui, Bogdan, a intrat în bucătărie și i-a gătit musacaua pe care o iubeau în copilărie.

Cei doi și-au amintit momente din trecut și au povestit cu zâmbetul pe buze despre întâmplările care le-au marcat copilăria.

Fratele lui Ștefan Popescu a venit la Chefi la cuțite

Ștefan Popescu a trăit un moment neașteptat la Chefi la cuțite. Fratele lui a venit să gătească în cadrul emisiunii, spre surprinderea totală a juratului.

"Du-te, mă, de aici! Nu se poate! E frate-miu!”, a spus chef Ștefan, vizibil emoționat, în clipa în care l-a recunoscut pe platou.

Ștefan Popescu, jurat Chefi la Cuțite, are doi frați

Chef Ștefan Popescu a povestit că are doi frați, iar în copilărie au fost crescuți separat. El și Bogdan au rămas alături de mamă, în timp ce fratele mai mare a fost crescut de bunici.

"Suntem trei frați. Eu am crescut cu Bogdan, fratele mai mare a fost înfiat de bunici. Părinților mei le-a fost greu să crească și al treilea copil. La un moment dat, ei au divorțat. Au fost lucruri grele în familie până au divorțat ai mei. Am avut multe amintiri mai neplăcute, din păcate. Mama ne-a crescut singură. Așa eu am crescut doar cu Bogdan, fratele meu mai mare fiind la bunici. Nu am simțit partea paternă. Mama ne-a crescut bine!”, a mărturisit chef Popescu.

Juratul de la Chefi la Cuțite este un familist convins

Chef Ștefan Popescu este căsătorit cu Alina de 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut mai bine la o petrecere, pe vremea când erau colegi la un hotel din Capitală. După un timp, au decis să se mute împreună și, de atunci, sunt de nedespărțit. Împreună au doi băieți, Alexandru și Ștefan, care sunt mândria părinților.

Relația lor a evoluat în timp, iar prietenia s-a transformat într-o poveste de dragoste. Cei doi formează un cuplu cu o poveste aparte.

"Pe soția mea, Alina, am cunoscut-o în anul 2000. Deci acum 25 de ani și de atunci suntem împreună. Ne-am cunoscut la locul de muncă, lucram amândoi la un hotel din București. În preajma Crăciunului am dat o petrecere foarte mare la mine acasă, la care am invitat-o și pe Alina. Și, deși nu prea am dansat atunci împreună, eu eram cu ochii după ea. Îmi amintesc că, la un moment dat, a vrut să plece. M-am dus după ea în lift și i-am spus: «Unde te duci? Petrecerea e în toi!». Am convins-o atunci să rămână și așa a început totul între noi.", a povestit cheful.

"După o lună ne-am mutat împreună, după trei ani am plecat în Anglia tot împreună și, când ne-am întors, în 2006, ne-am căsătorit. Dacă Alina nu era în viața mea eu nu eram aici. E vorba aceea care spune un mare adevăr: în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică”, a povestit bucătarul.