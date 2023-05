Cum arăta în tinerețe Chef Cătălin Scărlătescu? Imagini din adolescență cu celebrul bucătar

Cei trei chefi reușesc să facă show în bucătăria de la „Chefi la cuțite” cu fiecare ocazie și să se facă remarcați printr-un stil anume, creându-și, astfel, o imagine care i-a adus mai aproape de public.

În timp ce unii telespectatori nu pot să se decidă asupra unui bucătar preferat, majoritatea doamnelor îl aleg, fără alte dubii, pe Cătălin Scărlătescu. Iată cum arăta carismaticul chef pe vremea când era un simplu puști și avea păr!

Citește și: Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția primei probe din bootcamp. În seara aceasta, Chefii își formează echipele

Cum arăta în tinerețe Chef Cătălin Scărlătescu

Chiar dacă doamnele și domnișoarele „roiesc” în jurul său, unica mare iubire a lui Chef Cătălin Scărlătescu rămâne bucătăria. Astfel, celebrul bucătar mai glumește pe seama faptului că de la maternitate a fost dus direct la restaurant, potrivit stiridirecte.ro.

„Să vă spun ceva: pe mine, de la maternitate m-au adus direct la restaurant, pentru că ai mei, toți, lucrau în branșa asta.Toți, părinți, unchi, bunici, toți au fost în industria asta. Practic eu am învățat să merg ținându-mă de fețele de masă din restaurant.”, a spus Chef Cătălin Scărlătescu, citat de sursa menționată mai sus.

Ulterior, Chef Cătălin Scărlătescu a terminat un liceu de profil și a avut prima slujbă la 17 ani, fiind „comisioner la hotel Flamingo din Eforie Sud”, potrivit sursei citate mai sus.

Cu toate acestea, nu atunci a fost prima dată când a gătit ceva. Cu mult timp înainte, pe la vârsta de șapte ani, bucătarul făcea primul său preparat. El își aduce aminte și acum că era singur în casă și „murea de foame”, motiv pentru care a sunat-o pe bunica lui pentru a-i da indicații:

„Cred că aveam vreo șapte ani. Eram undeva, la Brașov, eram singur în casă, muream de foame și am sunat-o pe bunica pe fix să-mi spună cum să fac mâncare. Și am făcut cu bunică-mea la telefon o mâncare de cartofi. A fost cea mai scumpă mâncare de cartofi pe care am făcut-o vreodată, în viața mea. A costat telefonul foarte mult.”, a mai spus bucătarul, citat de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În anii 1990, Chef Cătălin Scărlătescu a plecat în Germania timp de 12 ani, muncind peste tot și vizitând. În anul 2002, se pare că acesta s-a întors în România, cu multă experiență acumulată datorită prezenței sale în bucătăriile lumii.

În tinerețe, Cătălin Scărlătescu avea părul lung și nu era „pufos”, așa cum îl alintă colegii din emisiune, ci, din contră, avea câteva kilograme bune în minus. Cu toate acestea, în ciuda schimbării fizice radicale care s-a petrecut în timp, se pare că bucătarul rămâne un cuceritor în rândul doamnelor, dar și unul dintre bucătarii preferați.

(Captură Antena Stars)

Citește și: Finala America Express, 21 martie 2023. Câte kilograme a slăbit Cătălin Scărlătescu în competiție. Cu ce l-a supărat Doina

De ce s-a îndrăgostit Cătălin Scărlătescu de Doina Teodoru

Chef Cătălin Scărlătescu a fost invitat la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, unde a vorbit, printre altele, despre relația cu Doina Teodoru.

Întrebat ce l-a făcut să se îndrăgostească de Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu a menționat despre libertatea pe care și-o acordă reciproc:

„Are ea ceva. Pur și simplu e întreagă la cap, tot creierul e acolo. Suntem noi așa, avem o conexiune, atâta tot. E foarte sinceră, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea mea de care am nevoie și eu la fel. Trebuie să îi lași libertate omului. Recent a fost cu fetele în vacanță. Neapărat au nevoie de 4-5 ieșiri de-astea pe an.”, a mărturisit Chef Cătălin Scărlătescu în podcastul menționat.

Citește aici continuarea articolului: