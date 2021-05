Cum arată iubitul Elenei Matei de la „Chefi la cuțite”. Fanii au reacționat imediat când au văzut imaginile

În a patra ediție din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Elena Matei, o tânără în vârstă de 22 de ani care a decis să se înscrie în concurs pentru a demonstra că și femeile pot străluci în bucătărie. Ajunsă în echipa lui Sorin Bontea, tânăra are acum zeci de mii de fani și unii au dorit chiar să afle cum arată iubitul ei.

Elena Matei de la „Chefi la cuțite” sezonul 9 a dezvăluit cum arată iubitul ei

În audiții am aflat despre ea că este de meserie bucătar și că a încercat mereu să „fure meserie”, pentru a se perfecționa. Avea doar 18 ani atunci când s-a angajat ca ospătar și, în scurt timp, a demonstrat că are potențial și că poate mult mai mult. Așa a început cariera sa de bucătar.

„Locuiesc singură de la vârsta de 15-16 ani, atunci când a murit tatăl meu. Mama a încercat să se angajeze în România, dar salariul era foarte mic, moment în care i-am zis că ar trebui să se întoarcă în străinătate”, a dezvăluit Elena Matei, explicând că deși nu a fost deloc ușor, a reușit totuși să se descurce.

Elena Matei și Irina Fodor, în bucătăria „Chefi la cuțite”

Extrem de ambițioasă din fire, tânăra a reușit să ajungă în bootcamp și apoi în echipa verde a lui Sorin Bontea, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Chiar dacă a trecut prin mai multe dueluri, tânăra a demonstrat că nimic nu este imposibil, atunci când îți dorești cu adevărat. Nu numai că a reușit să rămână în competiție, dar a și obținut uneori punctaje uriașe în comparație cu alți concurenți, bucătari cu ani mulți de experiență sau de muncă în restaurante din străinătate.

Pentru felul său muncitor și prietenos de-a fi, publicul a îndrăgit-o imediat și, într-un timp extrem de scurt, Elena Matei a adunat mai bine de douăzeci de mii de urmăritori pe pagina sa personală de Instagram.

Așa cum era de așteptat, blondina a primit și numeroase întrebări din partea celor care o admiră. Unii, ceva mai îndrăzneți, au rugat-o chiar să le arate o poză cu iubitul ei. Imaginea a făcut senzație și concurenta din sezonul 9 „Chefi la cuțite” a spus că va reveni și cu alte detalii despre relația sa. În prezent, aceasta formează un cuplu cu un tânăr șaten cu păr lung, prins în coadă, cu stil vestimentar modern. Pe unul din brațe, fanii au remacat prezența unui tatuaj, semn că cei doi au în comun această pasiune.

Tot într-un InstaStory am aflat că blondina este bună prietenă cu Paul Vasile, Rikito Watanabe, Cristina Mălai și Alexandro Matias, lucru ce se vede și din faptul că aceștia petrec mult timp împreună.

Deși momentan nu lucrează, Elena Matei a mărturisit faptul că își dorește să își deschidă propriul laborator sau restaurant cu rețete inedite.

Pe Elena Matei o puteți vedea duminica de la 20:00 și luni și marți de la 20:30, la Antena 1, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care luptă pentru a ajunge în finală.

Înarmați cu amuletele pe care le-au câștigat, cei trei chefi vor recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show plin de răsturnări de situație, momente tensionate și surprize de proporții. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, înfruntă emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.