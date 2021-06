Elena Matei și Cătălin Amarandei, dezvăluiri la rece despre finala Chefi la cuțite. Ce mărturisiri au făcut concurenții

Elena Matei și Cătălin Amarandei au fost invitați la Xtra night show de la Antena Stars unde au făcut declarații la rece despre finala Chefi la cuțite și despre experienția lor în competiție.

Întrebată dacă ar schimba ceva din parcursul ei în finală, Elena Matei a spus că ar face desertul care a consacrat-o și anume choux-uri. Concurenta de 23 de ani a explicat cum a construit alături de Ștefan Borleanu meniul de finală. Concurenta a precizat că dacă până n finală a gătit simplu și cu gust, în finală a vrut să depășească barierele simplității:

„Eu am vrut să am un meniu de finală. De exemplu, la desert eu am vrut să fac un piure de mango, iar Ștefan a zis hai să facem un piure de mango cu rozmarin… eu am fost la nivelul de basic”.

Întrebat dacă a fost dezamăgit că a pierdut finala, Cătălin Amarandei a răspuns: „Când te bagi într-o chestie de genul cred că îți asumi orice rezultat. Trebuie să te pregătești psihic înainte că nu e totul cum vrei”.

În ceea ce privește părerile fanilor cum că Narcisa ar fi fost mai ajutată de echipă și acesta a fost motivul pentru care a câștigat, cei doi au spus că finala este despre munca în echipă:

„Fiecare are preferatul lui. Sunt împărțite părerile. Oricum lumea nu o să fie niciodată. Până la urmă finala o joci cu echipa. Odată ce intri într-un joc din ăsta îți asumi că în finală depinzi de echipă. Te ajută, câștigi, înseamnă că a funcționat bine echipa”, a precizat Cătălin Amarandei.

Ce spun Cătălin Amarandei și Elena Matei despre experiența Chefi la cuțite

Întrebați dacă au trăit dezamăgiri în momentele în care au privit la televior testimonialele colegilor, Cătălin și Elena au mărturisit că nu au fost deranjați de niciunul dintre comentariile colegilor.

„Dacă ești destul de capabil și matur și nu pui la suflet, nu ai nicio treabă”, a precizat Cătălin Amarandei.

„Nu e o rușine să pierzi. Dacă pierzi ceva trebui să vezi partea pozitivă și să devii mai bun”, a continuat acesta.

Cei doi au descris experiența Chefi la cuțite ca pe una din care ai ce învăța:

„Totul depinde de tine cât de mult îți deschizi orizonturile. Dacă ești ca un burete care absoarbe tot atunci înveți lucruri”, a concluzionat Cătălin Amaranei.

Narcisa Birjaru a câștigat sezonul 9 Chefi la cuțite

Pentru prima dată în nouă sezoane o femeie a reușit să spargă tiparul creat și să adjudece trofeul cel mare, după o luptă la cuțite într-o finală grea, plină de tensiune. Narcisa Birjaru, din echipa mov condusă de chef Cătălin Scărlătescu, a adjudecat titlul sezonului și premiul de 30.000 de Euro, demonstrând unui întreg juriu de chefi cunoscuți și apreciați că merită să strângă la piept farfuria de aur.

„Bucătăria înseamnă doar echipă. Unitatea te duce spre câștig. Asta s-a întâmplat astăzi. Într-un sezon în care s-a gătit extrem de bine, extrem de mult, gustul poporului a învins! Narcisa a avut zero șanse din partea colegilor de platou, zero! Au discreditat-o gastronomic din toate punctele de vedere, nimeni nu se gândea că o să ajungă aici sau că o să câștige. Dar uitați-vă cum gătește! Nu ai cum să îi iei omului ce este al lui! Este o seară magică pentru mine!”, a spus chef Cătălin, mândru că a câștigat trofeul alături de o femeie. ”Narcisa i-a învățat pe mulți o lecție astăzi. Prejudecata este cel mai urât lucru pe care îl poți aduce în discuție. Închidem sezonul cu o lecție învățată: niciodată să nu subestimezi adversarul!”, a ținut să adauge chef Florin.

Anul acesta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut șanse egale în cursa spre câștig, căci pentru prima dată din sezonul 3, finala sezonului 9 a fost o luptă tricoloră dată între cei mai talentați trei bucătari din echipele chefilor. Echipa albastră a fost reprezentată în finală de Cătălin Amarandei, bucătar excepțional ce a ridicat bariera competiției prin punctajele mari la probele individuale, iar echipa verde a fost prezentă prin Elena Matei, o tânără talentată, plină de ambiție și determinare.

