Cătălin Scărlătescu, mesaj emoționant după Finala de la Chefi la cuțite. Ce spune despre Narcisa Birjaru, câștigătoarea lui

Cătălin Scărlătescu a descris-o pe Narcisa Birjaru, dezvăluind câteva detalii din comportamentul pe care l-a avut aceasta, de-a lungul sezonului. Cheful echipei mov a simțit o fericire nemaipomenită în momentul în care a aflat că Narcisa, concurenta lui, este prima femeie din istoria show-ului din România, care obține farfuria de aur.

Cătălin Scărlătescu a evidențiat faptul că Narcisa a muncit foarte mult pentru a ajunge în Finală și a precizat că gustul pe care aeasta îl dă mâncării este unul cu adevărat „fabulos”.

„Sezonul 9 mi-a depãsit toate așteptãrile. Pentru prima datã în istoria Chefi la cuțite o femeie a reușit sã obțînã trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe contul său de Instagram.

Cătălin Scărlătescu a ținut încă o dată să o încurajeze pe Narcisa să nu renunțe la a găti preparate fabuloase.

Cătălin Scărlătescu, mesaj emoționant pentru Narcisa, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite

„În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multã încredere în forțele proprii, dar un om care dã un gust fabulos mâncãrii. Narcisa, te-ai nãscut să gătesti! Sã nu lași pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere sã câstigi trofeul! Vã mulțumesc tuturor!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

Cătălin Scărlătescu și-a dorit să-i felicite și pe ceilalți doi finaliști. Cheful echipei mov i-a apreciat talentul lui Cătălin Amarandei și determinarea Elenei Matei.

„Felicitări și celorlalți finalișți! Cãtãlin, ești un bucătar desăvârsit. Ai ridicat nivelul în bucătăria noastrã! Elena, ți-am spus-o și o repet. Determinarea ta poate sã mute munții! Vã felicit și mã bucur cã v-am cunoscut!”

Ce va avea Cătălin Scărlătescu în seoznul 10 de la Chefi la cuțite

Concluzia sezonului, din pucntul de vedere al lui Cătălin Scărlătescu, este că nimeni nu ar trebui să fie subestimat.

În sezonul 10 Cătălin Scărlătescu va avea statuie și va fi cel care va decide ce va face cu statuile colegilor lor.

„Și că un ultim cuvânt…nu subestimați pe nimeni.

Ne vedem în #sezonul10… unde o sã am statuie!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

Într-un interviu exclusiv acordat Antenei 1, Narcisa Birjaru a descris câștigarea farfuriei de aur ca pe un sentiment unic:

„A fost un sentiment unic, pe care nu am cum să îl descriu în cuvinte. Eram șocată, nu îmi venea să cred că mi se întâmplă asta. Mi-a luat ceva timp să procesez că eu am obținut titlul. Am plâns, am râs, am trecut prin toate stările posibile! În finală resimți o presiune mai mare ca în mod normal. Cu toate acestea, eu pe tot parcursul show-ului am fost optimistă, cu zâmbetul pe buze. M-am bucurat de fiecare ”hop” trecut, pas cu pas, căci toate au fost importante. Așa că în ultima bătălie am decis să am aceeași strategie- să intru la gătit cu voie bună, să gătesc din suflet”, a mărturisit Narcisa Birjaru.