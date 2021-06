Finala Chefi la cuțite 2021. Elena Matei a avut probleme în finală. Ce au dezvăluit colegii de echipă

Fecare dintre cei trei concurenți care luptă pentru titlu de câștigător al finalei Chefi la cuțite 2021 și-a ales echipa ce îi va ajuta să pregătească farfuriile de care depinde verdictul final.

Elena Matei i-a ales în echipa sa pe Florin Revesz, Cristina Mălai, Rikito Watanabe, Paul Vasile, Matias, Ciprian Antone și pe Radu Micu.

Elena Matei a trecut prin momente dificile în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Cătălin Amarandei a decis să lupte în marea finală Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, alături de Ștefan Borleanu, Gabriela Porumbel, Dorin Voiasciuc, Keed, Vincenzo Aiello (Enzo), Mirela Negoiță și Luca Pintea, iar echipa Narcisei Birjaru a fost formată din: Alexandru Bădițoaia, Valentina Ioniță (Lebăduța), Nicoleta Pop, Andra Mihail, Victorina Matveev, Francisco Garcia Lopez, Theo Costache.

De data aceasta, Irina Fodor i-a anunțat pe cei trei finaliști că au sarcina de-a pregăti un starter, un main course și un desert care să îi reprezinte cât mai bine cu putință. Timpul alocat gătitului este de patru ore și fiecare are de așezat pe bandă 15 farfurii, ce vor decide cine a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9.

Cronometrul a pornit și cei trei finaliști s-au apucat imediat de treabă, alături de concurenții din echipele lor. La un moment dat, Elena Matei a început să se confrunte cu anumite probleme. Tânăra în vârstă de 22 de ani s-a simțit copleșită de situație.

Elena Matei și ajutoarele sale, în finala Chefi la cuțite

„Fix acuma m-au luat emoțiile, toată lumea mă întreabă și mie nu-mi vine să cred că se întâmplă asta, să ajung eu să-i coordonez pe toți, sunt șapte oameni. Mă simt moale, nu știu, am un gol în stomac, îmi vine să vomit. Am chestia asta, tremur, m-au luat toate căldurile. Nu știu ce să facă fiecare și cum să-i pun”, a mărturisit aceasta, extrem de speriată.

În echipa Narcisei Birjaru lucrurile au părut că sunt ceva mai relaxate și unii au observat că aceasta este și executant și coordonator. Se pare că tânăra a reușit să îi organizeze foarte bine pe toți, iar acest lucru se vede de minune.

Cătălin Amarandei pare că se descurcă și el bine și Keed, ajutorul său, are grijă să aibă grijă la ceas. Dar când minutele au început să treacă, emoțiile au apărut iar.

Ce a pățit Elena Matei în finala Chefi la cuțite 2021

Acesta a fost momentul în care unii dintre concurenți au început să fie cuprinși de panică, în special cei din echipa verde.

„Elena tot alerga pe acolo, știu că erau multe elemente de făcut. Nu știa pe ce lume e. Da, înțleeg, trebuia să coordoneze echipa, dar nu coordona echipa din păcate”, a fost de părere Florin Revesz.

„Îmi venea să mă duc să bag mâinile acolo, dar am zis că eu acuma trebuie să fiu în postura lui chef Bontea. Să mă duc la fiecare, să gust de la fiecare, să răspund când mă strigă… Nu știu exact ce să fac, ce să zic, cum să mă comport. Eu abia acum mi-am dat seama că am foarte mari probleme cu încrederea în mine. În interiorul meu, eu nu am încredere în mine”, a zis Elena Matei.

Paul Vasile, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, a părut cel mai stăpân pe situație.

„Este prima oară când lucrez alături de Elena și o simt copleșită, dar nu neapărat în sensul rău, Nu poate să fie un lider de echipă, poate e mai sus decât visa să poată ajunge. Dar e o plăcere să lucrăm alături de ea, nici nu țipă, nici nu zice că știe și nu știe, e sinceră, e onestă, spune că e depășită, ne roagă să dăm tot ce avem mai bun, drept pentru care atât eu cât și Florin lucrăm cu tot sufletul”, a dezvăluit Ciprian Antone, extrem de sincer.

Urmărește clipul video de mai sus din finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, ca să savurezi tot momentul!

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

În finala Chefi la cuțite 2021 au reușit să ajungă trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Fiecare a fost ajutat de echipa sa și a luptat pentru a primi titlul de câștigător în finala Chefi la cuțite 2021 și trofeul în valoare de 30.000 de euro.

