Mesajul lui Alexandru Bădițoaia, după ce Cătălin Scărlătescu l-a salvat de la eliminare: „Trebuie să profit de a doua sansă”

În ediția cu numărul 43 de la Chefi la cuțite a avut loc o răsturnare de situație neașteptată. Cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, Alexandru Bădițoaia, a obținut doar 4 puncte la proba individuală, fapt care i-ar fi adus eliminarea. Totuși, Cătălin Scărlătescu nu a vrut să-l lase să plece și a folosit o amuletă.

Cătălin Scărlătescu i-a luat amuleta lui Florin Dumitrescu prin care a putut să-și salveze de la eliminare un concurent, înlocuindu-l însă cu altul. Cătălin Scărlătescu a decis ca Vicenzo Aiello să plece acasă, iar Alexandru Bădițoaia să rămână.

Alexandru Bădițoaia a transmis un mesaj pe contul său de Instagram, prin care a precizat că va profita la maximum de a doua șansă care i s-a acordat.

De asemenea, „cuțitul de aur” al lui Cătălin Scărlătescu a precizat că-și asumă greșeala pe care a făcut-o cu preparatul său, așa cum se felicită pentru reușitele sale.

„În seara asta am fost pus în fața deciziei lui chef Cătălin Scărlătescu de a rămâne în competiția Chefi la cuțite, deși trebuia să fiu eliminat. M-am aplaudat de fiecare dată când am meritat și am recunoscut de fiecare dată când am greșit (ține de coloană vertebrală să poți să faci ambele lucruri și să nu te minți în primul rând pe tine). Eu astăzi am greșit, fără să-mi găsesc scuze, recunosc. Știu un singur lucru: că trebuie să profit de a două șansă și să dau în continuare 200% din ce pot”, a scris Alexandru Bădițoaia pe contul său de Instagram.

Cătălin Scărlătescu l-a ales pe Alexandru Bădițoaia, deși i-a părut rău pentru eliminarea lui Vicenzo.

„Nu-mi place, nu asta mi-aș fi dorit. Am simțit că Alex mai merită o șansă și că are mult mai experimentat și că are o paleta de gătit mult mai largă. Cred că poate să ajungă în finală. Alex e un bucătar desăvârșit. Am în continuare foarte mare încredere în acest om”, a explicat apoi liderul echipei mov, care a fost de părere că dintre Alexandru Bădițoaia și Enzo, cele mai multe șanse de-a ajunge în finală le are totuși cuțitul de aur”, a declarat Cătălin Scărlătescu, după eliminarea lui Vicenzo Aiello.

Cine este Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu

Alexandru Bădițoaia este din Târgoviște, este chef și l-a impresioant atât de mult pe Cătălin Scărlătescu în preselecții, încât acesta i-a oferit un „cuțit de aur”:

„Îmi doresc să ajung în finală, dar trebuie să fie cineva mai avizat care să-mi spună că sunt bun. De asta am venit aici, ca să văd la ce nivel sunt. Am emoții. Eu eram obișnuit să stau acolo, la mine în bucătărie. Ce fac eu aici? Am temeri de chefi, ce vor spune despre mine. Este senzația aia ciudată că nu știi ce îți vor spune. Problema cred că este că vorbesc prea mult. Eu vreau să fac parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu”, spunea Alexandru Bădițoaia în preselecții.