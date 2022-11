Mesajul lui Titus Antonescu după ce a părăsit competiția Chefi la Cuțite. Ce le-a transmis celor trei chefi, înainte de semifinală

La scurt timp de la difuzarea eliminiării lui Titus Antonescu, tânărul a publicat pe rețelele socială o postare prin care și-a arătat aprecierea față de experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului culinar.

„S-a terminat și capitolul acesta. Din păcate parcursul meu se termină aici, în ultimul battle, dar din fericire plec cel mai mândru și mult mai departe decât m-aș fi așteptat să ajung.

Am venit la @chefilacutite cu desert, am plecat cu desert.

Și bonus! Mă bucur că nu plec singur! Am plecat de mânuță cu @sotiedeartist ! Pe tine te iubesc cel mai mult de aici…și, de bine de rău, plecăm amândoi cu capul sus și cu mâncare foarte bună…știm noi!”, a scris concurentul de la Chefi la Cuțite sezonul 10 pe Intagram,.

„Mulțumesc mult @chefilacutite pentru cea mai frumoasă experiență din viața mea și mai ales mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut pe tot parcursul emisiunii! Sunteți minunați și promit că nu e gata!… Revin…vă iubesc”, a mai adăugat Titus.

Ce mesaje speciale le-a transmis Titus Antonescu celor trei chefi, după eliminarea de la Chefi la Cuțite

Titus Antonescu i-a cucerit, încă din preselecții, pe cei trei chefi cu poveștile sale de viață. Însă la acea vreme nu știa ce îi pregătește competiția. În zece sezoane, el a fost singurul concurent care a făcut partea atât din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, cât și a lui Chef Cătălin Scărlătescu, și în final, s-a alăturat echipei lui Chef Sorin Bontea.

În acest context, el a ținut să îi mulțumească fiecărui chef în parte pentru lucrurile pe care le-a învățat în cadrul competiției. El a postat la Instatory câte o poză aceștia și le-a transmis toate gândurile sale bune.

„Mulțumesc @chefflorindumitrescu pentru toată încrederea și motivul pentru care am ajuns la @chefilacute”, i-a spus celui care l-a selectat să ajungă în echipe.

„Mulțumesc chef_catalin_scarlatescu pentru toate sfaturile și pentru toată aventura frumoasă”, i-a spus concurentul chefului echipei „de aur” din sezonul 10.

„Mulțumesc @chef.sorin.bontea pentru cele mai calde cuvinte și pentru cea mai bună echipă”, a mai spus Titus despre echipa din care a făcut parte înainte de a părăsi show-ul culinar.

Titus Antonescu a fost eliminat din competiție în ediția cu numărul 38, difuzată pe 28 noiembrie 2022, chiar înainte de semifinală. El și Mădălina Crețan au obținut cel mai mic punctaj la duel, motiv pentru care au fost eliminați.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.