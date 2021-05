Radu Micu, mesaj emoționant după eliminarea de la Chefi la cutite: „Veni vidi vici”. Ce a transmis actorul

După ce a părăsit competiția Chefi la cuțite, Radu Micu a transmis un mesaj pe rețelele sociale, precizând că pentru el este o victorie însuși faptul că a ajuns într-o echipă, și anume în echipa lui chef Florin Dumitrescu.

Actorul Radu Micu a ținut să-i mulțumească lui chef Florin Dumitrescu pentru încrederea pe care i-a acodat-o când a ales să facă parte din „echipa albastră”.

Ce mesaj a transmis Radu Micu, după eliminarea din competiția culinară Chefi la cuțite

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de care am avut parte! După umila-mi părere am ajuns mai departe decât am crezut ca pot merge în acest concurs. Pentru mine zicala latină " Veni, vidi, vici" este perfectă în această situație. Am întâlnit oameni minunați și mi-am făcut prieteni pe viață. Este cel mai mare câștig.Pe mine sigur mă veți mai putea vedea pentru că meseria mea e de asemenea natură. Să ne auzim cu bine! PS. O sa vedeți că mai apar! Mulțumesc chef Florin Dumitrescu. Mulțumesc întreaga echipă si chiar și celor din celelalte echipe!”, a scris Radu Micu pe contul lui de Instagram, publicând și o fotografie cu uniforma lui de bucătar al echipei albastre.

Radu Micu, din echipa lui Florin Dumitrescu, a părăsit competiția Chefi la cuțite

Marți seară, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au intrat pentru prima dată în formulă completă în bucătăria Chefi la cuțite, alături de bucătarii aleși în sezonul 9.

Echipa albastră și echipa verde au intrat la duelul individual, unde au fost puți în situația de a găti, evidențiind usturoiul. ”Chefii au fost surprinși de preparatele individuale din prima edițiie. Le-au plăcut foarte multe farfurii. Se va pleca acasă cu o notă mare, cu o notă cu care de obicei concurenții se salvau. Sunteți mai mulți, dar se pare că sunteți mai buni”, a spus Irina Fodor înainte să anunțe verdictul. Radu Micu, bucătar din echipa albastră condusă de chef Florin Dumitrescu, a fost cel care a obținut cele mai puține puncta și anum 8, și a părăsit show-ul culinar: „Experiența mea aici a fost mai intensă decât mă așteptam”, a declarat concurentul. În următoarea confruntare pe echipe, chef Florin va intra în competiție în minoritate numerică, alături de 7 bucătari: „Pe Radu voiam să îl văd mai mult în concurs. Să îi văd evoluția. Îmi pare rău pentru el”, a afirmat juratul la finalul serii.

Radu Micu, are 38 de ani, este actor și are un proiect al său prin care încearcă, prin intermediul unui clipuri video online, să descopere și să prezinte rețete vechi românești.