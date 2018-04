Scărlătescu a primit inelul, o concurentă a ghicit în cărți de tarot și un puști de zece ani a făcut show, totul la „Chefi la cuțite”

Seria de poveste a jurizării pe nevăzute a continuat și marți seara la „Chefi la cuțite”, unde telespectatorii au avut parte de un spectacol culinar din care surprizele și voia bună nu au lipsit.

Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au fost surprinși de alegerile concurenților, dar mai ales de faptul că mai niciodată preparatul nu le-a putut da suficiente informații despre persoana din spatele ușilor. Mare le-a fost mirarea când ,,Raj Kapur” s-a dovedit a fi un străin pasionat de bucătărie, sau când în locul unui ,,ospătar” și-a făcut apariția un junior de doar 10 ani care a reușit să dea savoare unei rețete dulci.

Stroe George este unul din concurenții care a trecut granițele pentru a-și încerca norocul în această emisiune. Tânărul a venit din Austria special pentru a-i impresiona pe profesioniștii de la masa de jurizării, iar rețeta de piept de rață cu sos de portocale și piure de sfeclă roșie a fost un pariu sigur. Pentru George, emoțiile și-au spus cuvântul, dar au fost constructive, pentru că cei trei chefi au apreciat preparatul său ca fiind unul dintre cele mai savuroase. Verdictul acestei jurizări a fost și el unul emoționant, iar concurentul a îngenuncheat atunci când și-a văzut visul împlinit: ,,Nu am mai trăit niciodată o bucurie atât de mare, am rămas fără cuvinte când am văzut toate cele trei cuțite.”.

Un alt bucătar care a făcut spectacol este Rodrigue Kioko, un român născut în Belgia dintr-o poveste de dragoste între o olteancă și un congolez. Aerul internațional al concurentului s-a transpus și în farfurie, căci Rodrigue le-a pregătit celor trei jurați o tocăniță braziliană de pește, cu care și-a asigurat trecerea în etapa următoare printr-un număr maxim de voturi.

Admiratoarele celui mai râvnit burlac din juriu nu au lipsit, iar jurizarea acestora nu doar că a fost una plină de umor, cât şi presărată și cu mici gelozii iscate din cauza indiferenței lui Cătălin Scărlătescu. Atât Denisa Voicu, cât și Raluca Podea au decis să-l impresioneze de data aceasta pe chef Sorin Bontea, însă doar Denisa a reușit să se califice în etapa următoare cu o rețetă gătită în premieră în bucătăria ,,Chefi la cuțite”, savarina: ,,De când mă rog, n-am mai sperat că o să mai primim așa ceva vreodată. Mi-a fost și frică să mai spun! De 5 sezoane aștept preparatul acesta!”, a afirmat chef Bontea. Ștefania Manea este o altă apariție memorabilă pentru Cătălin Scărlătescu, care nu doar că a avut curajul să-l ceară pe jurat în căsătorie într-un mod inedit, cât a făcut și o figură bună în competiție cu o farfurie de inspirație italiană. Inelul ascuns printre paste l-a uimit pe jurat, iar savoarea preparatului l-a făcut să spună ,,da”, însă doar în ceea ce privește soarta concurentei din concurs.

De la o săptămână, la alta, chefii au parte de surprize din partea concurenților care s-au înscris în sezonul de poveste al celui mai iubit culinar. Așa se face că aseară o bucătăreasă ce ghicește în cărți de tarot a fost provocată să răspundă și celei mai vehiculate întrebări de pe platou ,,Cine câștigă cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite”?”. Răspunsul i-a amuzat teribil pe jurați, dar l-a și încântat pe Florin Dumitrescu, cel căruia astrele îi prezic succesul în acest an.

Papilele gustative ale celor trei chefi au fost impresionate, poveștile din spatele farfuriilor i-au impresionat, iar curajul unora dintre concurenți le-au atras atenția, căci chiar în aceste momente Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu se gândesc la primele strategii. Săptămâna viitoare telespectatorii vor avea parte de alte două ediții ,,Chefi la cuțite” presărate cu cele mai diverse ingrediente, luni și marți de la ora 20:00, pe Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.