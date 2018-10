Ștrumfii Jedi au făcut spectacol internațional! Robert, Gabi și Octavian au făcut echipă și au ridicat gătitul la rand de ARTĂ!

În sezonul 5 „Chefi la cuțite”, trei concurenți din echipa albastră de ștrumfi jedi condusă de Chef Florin Dumitrescu au legat o super prietenie, ce este și astăzi la fel de puternică!

Este vorba despre Robert Hajdu, Gabi Mocanu și marele câștigător, Bogdan Vandici! Cei trei au continuat să gătească împreună fix cum făceau și în timpul emisiunii „Chefi la cuțite”, doar că de data aceasta au decis să își unească forțele nu pentru victoria lui Chef Florin Dumitrescu, ci pentru un eveniment culinar internațional!

Din 2016, evenimentul are loc în fiecare an, doar că 2018 a fost mai special fiindcă au gătit toți cei trei ștrumfi jedi de la „Chefi la cuțite”! Competiția se numește The College of Extraordinary Experiences și are loc într- un castel din secolul al XIII-lea Polonia.

În cadrul evenimentului s-au adunat o parte dintre cei mai creativi oameni din lume, de la companii precum Google, Lego, NASA sau magicieni. Experiențele culinare de poveste au fost oferite timp de cinci zile. Mâncare fine dining, servită în cufere vechi, desert ca un nor cu gust de banane sau legume pregătite și servite intr-un ”ghiveci”. Cam acestea au fost provocările băieților noștri!

Cum s-au simțit băieții la acest eveniment culinar?

Robert Hajdu: Faptul că am avut șansa să îi cunosc pe Bogdan Vandici și Gabriel Mocanu a meritat deja participarea mea la acest concurs. Am simțit chimie cu ei din prima clipă, și exact asta a facut trioul nostru imbatabil.

Bogdan Vandici: Câștigarea titlului “Chefi la Cuțite” sezonul 5 este un vis devenit realitate. Aceasta a fost o experiență transformațională, cu siguranță, și vă recomand să gustați din ea!"

Gabi Mocanu:Chefi la cutite a fost un pachet de emoții, de adrenalină, de dezbateri și duleluri. Orice ar fi, trebuie să luptați pentru echipă si pentru cheful care v-a ales. Indiferent de situație, să nu va defocusați de la joc, pentru nimic. Acestea au fost regulile mele.

