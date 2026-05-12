Chefi la cuțite | Sezonul 17. Chef Alexandru Sautner, revoltat după ce a luat 0 puncte la Battle! Cum și-a apărat viziunea culinară

Episodul 31 din data de 12 mai 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Șoc și revoltă în echipa verde! Deși Chef Alexandru Sautner a mizat pe o reinterpretare a rețetelor din copilărie, servind rață cu cremă de cartofi și ou poșat, rezultatul la banda rulantă a fost unul dezastruos: 0 puncte. Irina Fodor a explicat că invitații lui Nea Marin au căutat gustul tradițional și nu l-au regăsit în farfuriile lor sofisticate. Vizibil iritat de critici, Chef Sautner a răbufnit în platou, apărându-și viziunea culinară.

Marti, 12.05.2026, 22:40