Chefi la cuțite | Sezonul 17. Cum a reacționat chef Sautner, liderul echipei verzi, când a aflat că au fost descalificați din Battle: „Ești cam dură, Irina!”

Episodul 30 din data de 11 mai 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Battle-ul 13 a intrat în istorie cu o descalificare șocantă! Echipa verde a fost scoasă de la votul oficial ca sancțiune pentru refuzul lui chef Sautner de a îndeplini sarcinile în urma avantajului câștigat de chef Ștefan Popescu, lăsând degustătorii să aleagă doar între celelalte farfurii. Reacția lui nu s-a lăsat așteptată, acesta menținându-și poziția în ciuda gravității situației.

Luni, 11.05.2026, 23:00