Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles

La scurtă vreme după ce Andreea Bălan a publicat fotografiile de la nunta sa, George Burcea a reacționat în mediul online. Cum a putut să apară.

Fostul soț al Andreei Bălan a avut un cuvânt de spus chiar în ziua în care aceasta s-a căsătorit cu Victor Cornea. Deși mesajul a fost unul cu subînțeles, toată lumea s-a grăbit să-i ofere o semnificație.

După ce Andreea Bălan a publicat fotografiile de la eveniment pe pagina personală de socializare, tatăl fiicelor sale a postat și el o imagine care a lăsat loc de multe interpretări. Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

Se știe deja despre relația tumultoasă, dar și despărțirea aferentă pe care Andreea Bălan și George Burcea au avut-o. De asemenea, cele mai recente postări ale vedetei au arătat că Victor Cornea este deja un tată vitreg extrem de bun pentru fiicele sale.

Deși nu a fost o fotografie care să indice vreun personaj în mod special, acesta a ales celebra pictură Commedia dell’arte pentru a sugera o idee mai ascunsă.

Cei mai mulți internauți au văzut această mișcare drept o provocare, mai ales că personajul din prim-plan al picturii este chiar o mireasă. De asemenea, George Burcea a ales să lase și un mesaj sugestiv în dreptul imaginii. „Commedia dell’arte 2.2”, a scris acesta. Alte explicații nu au mai fost necesare aici. Speculațiile care au urmat nu au întârziat să apară.

Pictura pe care George Burcea a ales să o distribuie pe pagina sa personală de socializare, face trimitere la aparențe și la cum sunt păstrate acestea cu ajutorul măștilor și deghizărilor.

Care este dinamica dintre Andreea Bălan și George Burcea în prezent

Cei doi foști soți au împreună două fetițe. Cu toate acestea, relația lor nu s-a încheiat în cei mai buni termeni, iar despărțirea a fost mediatizată. Acuzațiile din partea amândurora nu au lipsit la momentul respectiv.

După relația cu Andreea Bălan, George Burcea a format un cuplu cu Viviana Sposub. De asemenea, artista și-a refăcut viața cu Victor Cornea. În acest weekend, pe 10 mai, Andreea Bălan s-a căsătorit cu partenerul său. A ajuns astfel, pentru a doua oară în fața altarului.

Petrecerea a avut loc pe malul lacului Buftea, iar din decor au făcut parte 30.000 de flori. Andreea Bălan și-a dorit ca totul să fie perfect, ca o poveste devenită realitate. Au fost 250 de invitați care s-au pozat și s-au distrat în cea mai importantă seară din viața vedetei. Andreea Bălan a dezvăluit că a purtat 4 rochii de mireasă.