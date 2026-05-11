Andreea Bălan și Victor Cornea, moment emoționant la valsul mirilor. Invitații au privit fascinați coregrafia celor doi

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios. După ceremonie, aceștia au petrecut alături de invitați într-o locație de lux. Cel mai așteptat moment al serii a fost chiar valsul mirilor. Artista și soțul ei au reușit să acapareze toate privirile cu coregrafia lor.

Duminică, 10 mai 2026, a fost o zi extrem de specială pentru Andreea Bălan și Victor Cornea. Cei doi și-au unit destinele pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu. Marele eveniment a avut loc într-un cadru restrâns.

La ceremonia religioasă au participat membrii familiei și prietenii apropiați. După ce și-au jurat iubire veșnică, artista și sportivul au avut parte de un adevărat spectacol de artificii. Momentul spectaculos a fost o adevărată surpriză pentru cei prezenți.

În ceea ce privește petrecerea pentru nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea au pregătit totul în mare detaliu. Aceștia au ales un local de lux unde au petrecut alături de toate persoanele dragi lor.

De la nunta anului nu au lipsit nume celebre din showbiz-ul românesc. Mai mult, foștii colegi de platou ai vedetei au fost invitați la grandiosul eveniment. Aceștia s-au simțit bine și s-au distrat de minune în compania mirilor.

Un lucru este cert, Andreea Bălan și Victor Cornea au reușit să organizeze o petrecere spectaculoasă. Totul a fost perfect, de la aranjamente florale până la meniu și atmosferă.

Cel mai așteptat și emoționant moment al serii de la nunta anului a fost chiar valsul mirilor. Artista și soțul ei au impresionat invitații cu coregrafia lor impecabilă. Cei doi au repetat de mai multe ori pentru această etapă a nunții lor.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale și o relație specială cu fanii săi, Andreea Bălan nu a ezitat să publice videoclipul mult așteptat cu dansul mirilor. Toți au fost uluiți de sincronul lor, dar și de conexiune profundă dintre ei.

„Cel mai frumos dans, Valsul Mirilor

Împreună cu @victorcornea toată viața! Te iubesc!”, a fost mesajul artistei din dreptul postării de pe Instagram.

Videoclipul cu dansul mirilor a strâns mai bine de 58 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

„Ce frumos!”, „Doamne, ce frumos! Sunteți superbi și așa să rămâneți toată viața! Mereu să vă iubiți și să fiți fericiți!”, „Datorită exemplului tău, femeile prind curaj să mai creadă în iubire!” sau „Mă bucur enorm să te văd fericită! Casă de piatră”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.