Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Ce echipă a câștigat battle-ul 14 după o probă cu mâncare tradițională

Concurenții sezonului 17 Chefi la cuțite și-au dat silința să pună cele mai gustoase preparate pe farfurie, însă o singură echipă a fost desemnată câștigătoare în battle-ul 14 de pe 12 mai 2026.

În battle-ul 14 de la Chefi la cuțite tema a fost mâncare tradițional românească, iar cei care au degustat au fost membrii Școlii de Dans Larisa și Marin Barbu.

Echipa bordo a obținut un avantaj important în jocul de dinainte de battle. Alex Dodoaia a reușit să taie cel mai bine morcovul brunoise (cubulețe egale), așa că chef Richard a pus monopol pe o proteină și o legumă. Așadar, la tema mâncare tradițional românească, doar echipa bordo a avut voie să gătească cu porc și ceapă.

De asemenea, în timpul probei, chef Richard a dat amuleta care ia oferit puterea să dea freeze când dorește, câte unui concurent din echipele adverse. După avantaj, amuletă și munca depusă de concurenți, echipa bordo a câștigat detașat, reușind să-i încânte pe degustători cu ceafa de porc care se topea în gură și savarina delicioasă.

Echipa bordo a câștigat battle-ul 14 de la Chefi la cuțite

Dugustătorii au oferit 2 farfurii pentru echipa gri, 3 farfurii pentru echipa bej, 0 farfurii pentru verde, 6 farfurii pentru echipa bordo.

La aperitiv, echipa verde a servit rață cu cremă de cartofi și ou poșat, iar degustătorii nu au apreciat faptul că nu au regăsit tradiția în farfurie.

„Asătăzi a fost prima dată când am avut impresia că n-i să pun nimic pe farfurie. A fost cea mai grea probă”, a spus chef Sautner în timp ce farfuriile veneau pe bandă și niciuna nu era verde.

Când a văzut că nu a primit nicio farfurie, chef Sautner a crezut că asemenea ediției anterioare, a fost descalificat, însă Irina Fodor i-a explicat că pur și simplu preparatele echipei verzi nu au fost pe placul degustătorilor. „Sigur n-am intrat la jurizare, că altfel nu-mi explic!”, a spus chef Sautner, înainte ca Irina Fodor să-i explice ce nu le-a plăcut juraților.

Chef Richard i-a dedicat victoria celei care i-a dăruit ia pe care a purtat-o în battle: Nănița.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Irina Fodor, provocare-surpriză pentru concurenți: „Vă rog să faceți liniște și să priviți ecranul!”

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!

Citește și: Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Ce amuletă aspră a dat chef Richard: „A știut exact când să mă oprească”