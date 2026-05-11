Locul și data la care va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit la 56 de ani

Îndrăgitul actor român s-a stins din viață în urma unui infarct. Află unde și când va fi înmormântat.

Actorul a murit la vârsta de 56 de ani, după ce a făcut infarct. Va fi înmormântat miercuri, 13 mai, în orașul Dej.

Fanii vor putea să-l conducă pe Ioan Isaiu pe ultimul drum și să-și ia rămas bun așa cum se cuvine. Ceremonia funerară la începe la ora 12:00. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, o vor putea face de marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Este anunțul făcut de reprezentanții teatrului.

Ceremonia funerară va avea loc la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej. Aceasta este situată pe strada Unirii, nr. 1D.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, a fost mesajul transmis de reprezentații Teatrului Național din Cluj-Napoca pe pagina de socializare.

Moartea lui Ioan Isaiu i-a răscolit pe toți cei care l-au cunoscut, dar și pe oamenii care l-au îndrăgit și l-au urmărit de-a lungul timpului în cadrul proiectelor profesionale pe care le-a realizat. Nimeni nu s-a așteptat la acest deznodământ, fiind totul atât de brusc.

Se pare că actorul Ioan Isaiu și-ar fi prevestit moartea într-un fel, asta după ce în luna februarie a publicat o poezie pe contul său de socializare care astăzi are un alt înțeles. Actorul a făcut istorie în telenovelele în care a jucat.

„Caută-mă

În speranță, în adânc,

Cunoaște-mă

Cum nu mă mai știu.

Șoptește-mi clipa

Care trece cu mine,

Când totul e rece

Și totu-i pustiu”, este poezia pe care regretatul actorul a publicat-o pe pagina sa personală de social-media.

Marele regret al actorului Ioan Isaiu

Înainte de moartea sa, Ioan Isaiu a transmis că singurul său regret a fost faptul că n-a avut copii. Era un vis pe care nu a mai apucat să îl trăiască.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel” , a spus Ioan Isaiu la un moment dat. Ioan Isaiu este cunoscut pentru rolurile din telenovelele „Vocea inimii”, “Aniela”, „Îngerașii”, „Iubire și onoare”, printre alte proiecte profesionale.

Regretatul actor a lăsat în urmă doar zâmbete și voie bună, fiind extrem de talentat, dar și empatic cu oamenii din jurul său. Cuvintele emoționante pe care le-a primit din partea celor dragi, dar și din partea celor care l-au văzut doar pe micile ecrane, confirmă aceste spuse.