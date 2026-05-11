Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Locul și data la care va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit la 56 de ani

Locul și data la care va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit la 56 de ani

Îndrăgitul actor român s-a stins din viață în urma unui infarct. Află unde și când va fi înmormântat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 11:08 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 11:41
Locul și data la care va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit la 56 de ani | facebook capturi
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Actorul a murit la vârsta de 56 de ani, după ce a făcut infarct. Va fi înmormântat miercuri, 13 mai, în orașul Dej.

Fanii vor putea să-l conducă pe Ioan Isaiu pe ultimul drum și să-și ia rămas bun așa cum se cuvine. Ceremonia funerară la începe la ora 12:00. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, o vor putea face de marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Este anunțul făcut de reprezentanții teatrului.

Locul și data la care va fi înmormântat Ioan Isaiu

Ceremonia funerară va avea loc la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej. Aceasta este situată pe strada Unirii, nr. 1D.

Articolul continuă după reclamă

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, a fost mesajul transmis de reprezentații Teatrului Național din Cluj-Napoca pe pagina de socializare.

Moartea lui Ioan Isaiu i-a răscolit pe toți cei care l-au cunoscut, dar și pe oamenii care l-au îndrăgit și l-au urmărit de-a lungul timpului în cadrul proiectelor profesionale pe care le-a realizat. Nimeni nu s-a așteptat la acest deznodământ, fiind totul atât de brusc.

Citește și: Bărbatul care nu a ratat vreun Campionat Mondial până acum. Are 91 de ani în prezent

Se pare că actorul Ioan Isaiu și-ar fi prevestit moartea într-un fel, asta după ce în luna februarie a publicat o poezie pe contul său de socializare care astăzi are un alt înțeles. Actorul a făcut istorie în telenovelele în care a jucat.

„Caută-mă
În speranță, în adânc,
Cunoaște-mă
Cum nu mă mai știu.
Șoptește-mi clipa
Care trece cu mine,
Când totul e rece
Și totu-i pustiu”, este poezia pe care regretatul actorul a publicat-o pe pagina sa personală de social-media.

Marele regret al actorului Ioan Isaiu

Înainte de moartea sa, Ioan Isaiu a transmis că singurul său regret a fost faptul că n-a avut copii. Era un vis pe care nu a mai apucat să îl trăiască.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel” , a spus Ioan Isaiu la un moment dat. Ioan Isaiu este cunoscut pentru rolurile din telenovelele „Vocea inimii”, “Aniela”, „Îngerașii”, „Iubire și onoare”, printre alte proiecte profesionale.

Citește și: Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. Care a fost cauza decesului

Regretatul actor a lăsat în urmă doar zâmbete și voie bună, fiind extrem de talentat, dar și empatic cu oamenii din jurul său. Cuvintele emoționante pe care le-a primit din partea celor dragi, dar și din partea celor care l-au văzut doar pe micile ecrane, confirmă aceste spuse.

Andreea Bălan și Victor Cornea, moment emoționant la valsul mirilor. Invitații au privit fascinați coregrafia celor doi... Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Antena 3 De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos, inteligent și frumos”
Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru ziua cea mare
Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x