Cât costă rucsacul lui Nicușor Dan. Președintele României nu se desparte de acest accesoriu vestimentar

Nicușor Dan atrage atenția la fiecare apariție publică prin rucsacul de care nu se desparte. Cât costă accesoriul preferat al președintelui României și de ce a devenit un element definitoriu al imaginii sale.

Președintele României, Nicușor Dan, este văzut adesea purtând un rucsac devenit deja un element distinctiv al aparițiilor sale publice. În timp ce mulți lideri politici aleg serviete elegante sau accesorii clasice, șeful statului preferă un rucsac practic, de care pare să nu se despartă nici în cadrul evenimentelor oficiale.

Cât costă rucsacul lui Nicușor Dan

Recent, în timpul vizitei oficiale de la Erevan, președintele a atras din nou atenția publicului prin alegerea sa vestimentară. Deși participa la întâlniri și ceremonii protocolare importante, Nicușor Dan a păstrat rucsacul aproape pe tot parcursul evenimentelor. Imaginile surprinse în Armenia l-au arătat alături de Maia Sandu, iar accesoriul său a devenit rapid un subiect comentat atât în presă, cât și pe rețelele sociale.

Dincolo de temele politice discutate în cadrul summitului, rucsacul președintelui a rămas în centrul atenției. Chiar și în momentele de protocol, atunci când nu îl purta în spate, acesta era așezat lângă el în timpul sesiunilor foto oficiale. Spre deosebire de stilul sobru adoptat de majoritatea oficialilor, Nicușor Dan pare să prefere confortul și utilitatea.

Președintele României nu se desparte de acest accesoriu vestimentar

Potrivit informațiilor publicate de Viva.ro, rucsacul face parte din categoria modelelor business premium. Designul său rigid îi oferă un aspect elegant și bine organizat, fiind potrivit atât pentru întâlniri oficiale, cât și pentru deplasări frecvente. Modelul dispune de compartimente spațioase, inclusiv loc dedicat pentru laptop și buzunare laterale pentru accesorii sau documente.

Accesoriul este destinat persoanelor active, care au nevoie de funcționalitate și rezistență în utilizarea de zi cu zi. De altfel, apropierea președintelui de acest tip de accesoriu pare să reflecte stilul său pragmatic și ritmul alert al activităților oficiale.

Conform informațiilor publicate de presa mondenă, prețul unui astfel de rucsac se situează între 1.000 și 1.200 de lei. Deși suma nu este una modestă, produsul este considerat un accesoriu premium, realizat din materiale durabile și conceput pentru utilizare intensivă.

Alegerea lui Nicușor Dan contrastează cu imaginea tradițională a liderilor politici care preferă serviete din piele sau genți diplomatice elegante. Totuși, președintele României pare să pună accent mai degrabă pe eficiență și confort decât pe protocolul vestimentar clasic. Rucsacul a devenit astfel nu doar un simplu accesoriu, ci și o marcă personală asociată imaginii sale publice.