Chefi la cuțite | Sezonul 17. Ioan Onighi, apariție spectaculoasă. Chef Orlando Zaharia: „Sunteți real?”

Episodul 15 al sezonului 17 Chefi la cuțite, din 6 aprilie 2026. Nicolae Onighi, 27 de ani, creator de conținut, și tatăl său, Ioan Onighi, 62 de ani, antreprenor și culturist din Bistrița, au gătit bucăți de vită în unt cu usturoi și piure de cartofi. Chefii au fost impresionați de fizicul lui Ioan, iar chef Orlando Zaharia a reacționat surprins: „Sunteți real?”. Preparatul le-a adus celor doi doar 2 cuțite din partea juriului.

Luni, 06.04.2026, 20:50