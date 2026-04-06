Chefi la cuțite | Sezonul 17. Radu Iordan, așteptări mari, rezultat slab: ”Foarte multe detalii tehnice greșite”

Episodul 15 al sezonului 17 Chefi la cuțite, din 6 aprilie 2026. Radu Iordan, 25 de ani, fotograf din București, a venit cu așteptări mari în fața chefilor. Acesta a gătit mușchi de vită cu piure de țelină și baby morcovi, însă preparatul nu a fost pe placul juraților. „Foarte multe detalii tehnice greșite”, a spus chef Orlando Zaharia, iar concurentul nu a primit niciun cuțit.

Luni, 06.04.2026, 23:00