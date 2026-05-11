Chefi la cuțite | Sezonul 17. Samuel Cernea și Norbert Bartha, în competiție pentru același produs: „Ce tupeu ai, băiatule!”

Episodul 30 din data de 11 mai 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Startul probei dat de Irina Fodor a declanșat o cursă contracronometru în cămară, unde fiecare secundă și fiecare ingredient contează pentru strategia echipei. Unul dintre cele produsele disputate a fost untura de rață, pe care mai mulți concurenți îl aveau pe listă. Samuel Cernea a dat dovadă de o rapiditate remarcabilă, reușind să securizeze ingredientul în coșul său. Totuși, dorința de a obține același produs l-a împins pe Norbert Sebastian Bartha la un gest surprinzător, încercând să fure untura direct din coșul adversarului: „Ce tupeu ai, băiatule! Nu-mi vine să cred!”, a spus Samuel.

Luni, 11.05.2026, 21:10