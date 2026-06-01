A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce reacție a avut vloggerul după pierderea suferită

Dorian Popa a anunțat moartea lui Cheluțu, celebrul său buldog francez. Patrupedul devenise un fenomen viral în online, apărând în vloguri, melodii și campanii urmărite de milioane de fani.

A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Vloggerul a reacționat în mediul online după pierderea dureroasă și a postat un mesaj emoționant pentru comunitatea sa, făcând publică vestea tristă chiar pe 1 iunie, ziua în care patrupedul împlinea 10 ani.

„RIP Cheluțu. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate… De ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut cât de mulți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră împreună, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. Te iubim și îți mulțumim pentru toate momentele de neuitat împreună! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel fără tine”, a scris Dorian Popa pe rețelele sociale.

Alături de mesajul postat, artistul a adăugat și o fotografie emoționantă, însoțită de textul: „Te iubesc, mami și tati, oriunde ai fi”.

Ce reacție a avut vloggerul după pierderea suferită

Secțiunea de comentarii a fost inundată rapid de mesaje de susținere și condoleanțe din partea fanilor, prietenilor și colegilor de breaslă. Mulți dintre admiratorii lui Dorian Popa au mărturisit că au crescut urmărindu-l pe Cheluțu în vlogurile artistului și că patrupedul devenise deja un adevărat simbol al comunității sale online.

Celebrul buldog francez a devenit un fenomen viral în mediul online încă din primii ani în care apărea constant în videoclipurile lui Dorian. Cheluțu era prezent în aproape toate vlogurile importante ale artistului și era considerat „mascota” canalului său de YouTube.

De-a lungul timpului, patrupedul a avut chiar propriile linii de produse și o melodie dedicată. Piesa „Înoată Cheluțu” a ajuns numărul 1 în trending pe YouTube timp de mai multe săptămâni și a strâns milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. Videoclipul melodiei a devenit viral, iar Cheluțu a fost recunoscut de fani drept unul dintre cele mai iubite animale din online-ul românesc.

Pentru Dorian Popa, pierderea lui Cheluțu reprezintă un moment extrem de dificil, mai ales că patrupedul i-a fost alături în cele mai importante etape ale carierei sale din mediul online.