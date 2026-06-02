Gheorghe Hagi, la primul meci din noul mandat! Georgia vs. România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, azi, de la ora 20:00

Gheorghe Hagi revine pe banca naționalei de fotbal a României în cel de-al doilea mandat de selecționer și dă primul test cu Georgia, în această seară de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cele mai importante faze pot fi urmărite în format LIVE TEXT și VIDEO pe site-ul a1.ro.

Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 09:30 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 10:24

Partida de la Tbilisi va fi prima pentru Gică Hagi, cel care revine pe banca echipei naţionale după 25 de ani. Ultimul duel direct dintre Georgia și România a avut loc în 2021, tot într-un amical. La acea vreme, trupa antrenată de Mirel Rădoi ceda cu scorul de 1-2.

În momentul de față, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, în timp ce Georgia se situează pe poziția cu numărul 72.

Declarațiile lui Gică Hagi la conferința de presă: ”Trebuie să fii conectat, să ai atitudine, să fii concentrat, să ai determinare, să joci cu onoare, să iubești tot ce faci”

La conferința de presă premergătoare partidei, Regele a vorbit despre obiectivele echipei naționale și a lăudat selecționata adversă.

”Este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani. A crescut foarte mult, au un antrenor foarte bun. O echipă căreia îi place să aibă mingea, din punctul meu de vedere, și foarte bună pe atacuri rapide. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să le facem foarte bine și să încercăm să ne impunem. Am încercat, ca fost jucător, să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulți ani. Rolul meu este să-i fac pe jucători să devină mai buni.

Acesta este obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai buni decât înainte. De aici încolo va începe munca. Trebuie să urcăm treptele, nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim.

Avem timp, trebuie să învățăm foarte mult, să fim atenți și să progresăm foarte mult. Acesta este singurul scop, să înveți și să progresezi”, a încheiat Regele.

Georgia – România se vede în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la 20:45, pe stadionul Steaua.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Pentru meciul cu Georgia, Regele a decis să nu se bazeze pe Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Aceștia au ajuns târziu la lot și vor juca împotriva naționalei din Țara Galilor.

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0)

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)

Gică Hagi revine pe banca naționalei pe 2 iunie, de la 20.00, în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, pentru meciul Georgia – România. Antena transmite din această toamnă, în exclusivitate, toate meciurile naționalei din grupa Nations League, cu Polonia, Bosnia și Suedia.

Selecţionerul Gică Hagi va oferi în exclusivitate la Antena 1 primele impresii după revenirea sa la naţională.

