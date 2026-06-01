Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood

Brad Pitt se confruntă cu un proces neașteptat, după ce o companie de produse intime de lux pentru bărbați l-a dat în judecată. Cazul a stârnit numeroase reacții la Hollywood și a atras rapid atenția presei internaționale.

Fostul soț al Angelina Jolie este acuzat că și-ar fi schimbat numele propriului brand de îngrijire a pielii cu unul foarte asemănător cu al unei companii care comercializează produse pentru zona intimă masculină. Marca respectivă vinde o gamă variată de produse de îngrijire intimă, inclusiv creme care promit schimbări vizibile și îmbunătățirea performanțelor masculine.

Brad Pitt este cofondatorul unui brand de îngrijire a pielii lansat în anul 2022. În ultimul an, compania actorului a trecut printr-un amplu proces de rebranding, iar noul nume ar fi provocat nemulțumirea firmei care comercializează produsele intime. Potrivit documentelor juridice depuse în California, compania reclamantă susține că asemănarea dintre cele două denumiri poate crea confuzie în rândul consumatorilor.

Firma respectivă activează sub același nume încă din anul 2020 și cere despăgubiri de peste 75.000 de dolari. În plus, compania solicită o hotărâre judecătorească prin care echipa lui Brad Pitt să nu mai poată utiliza niciodată acel nume în viitoare afaceri sau campanii comerciale.

Procesul intentat în California include acuzații de încălcare a mărcii comerciale, concurență neloială și inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la originea produselor. Reprezentanții companiei reclamante susțin că au încercat să rezolve disputa pe cale amiabilă în trei rânduri, însă fără succes.

„Este vorba despre protejarea integrității a ceea ce am construit ani de zile și despre asigurarea dreptului brandurilor independente de a crește fără a fi umbrite sau diluate”, a declarat fondatorul companiei de produse intime.

În ciuda controverselor, brandul lui Brad Pitt nu comercializează produse destinate îmbunătățirii virilității masculine și evită promovarea explicită sau descrierile vulgare. Compania actorului se concentrează exclusiv pe produse premium pentru îngrijirea pielii și anti-aging.

Printre cele mai populare produse ale brandului se numără un trio anti-îmbătrânire care conține un compus patentat obținut din struguri Grenache, Syrah și Mourvèdre, combinat cu molecule speciale pentru regenerarea pielii. De asemenea, compania promovează un ritual complet de îngrijire în trei pași, denumit „Rutina completă a lui Brad”.