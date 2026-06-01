Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood

Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood

Brad Pitt este implicat într-un proces surprinzător la Hollywood, după ce o companie de produse intime pentru bărbați l-a acuzat de încălcarea mărcii comerciale și concurență neloială în urma rebrandingului brandului său de skincare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 22:16 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 22:20
Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă. Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Brad Pitt se confruntă cu un proces neașteptat, după ce o companie de produse intime de lux pentru bărbați l-a dat în judecată. Cazul a stârnit numeroase reacții la Hollywood și a atras rapid atenția presei internaționale.

Brad Pitt, dat în judecată de o companie de creme de lux pentru zona intimă

Fostul soț al Angelina Jolie este acuzat că și-ar fi schimbat numele propriului brand de îngrijire a pielii cu unul foarte asemănător cu al unei companii care comercializează produse pentru zona intimă masculină. Marca respectivă vinde o gamă variată de produse de îngrijire intimă, inclusiv creme care promit schimbări vizibile și îmbunătățirea performanțelor masculine.

Brad Pitt este cofondatorul unui brand de îngrijire a pielii lansat în anul 2022. În ultimul an, compania actorului a trecut printr-un amplu proces de rebranding, iar noul nume ar fi provocat nemulțumirea firmei care comercializează produsele intime. Potrivit documentelor juridice depuse în California, compania reclamantă susține că asemănarea dintre cele două denumiri poate crea confuzie în rândul consumatorilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț

Procesul care a stârnit rumoare la Hollywood

Firma respectivă activează sub același nume încă din anul 2020 și cere despăgubiri de peste 75.000 de dolari. În plus, compania solicită o hotărâre judecătorească prin care echipa lui Brad Pitt să nu mai poată utiliza niciodată acel nume în viitoare afaceri sau campanii comerciale.

Procesul intentat în California include acuzații de încălcare a mărcii comerciale, concurență neloială și inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la originea produselor. Reprezentanții companiei reclamante susțin că au încercat să rezolve disputa pe cale amiabilă în trei rânduri, însă fără succes.

Citește și: Brad Pitt, moment jenant pe platourile de filmare. Ce a mâncat de și-a speriat întreaga echipă: „Au fugit din cafenea”

„Este vorba despre protejarea integrității a ceea ce am construit ani de zile și despre asigurarea dreptului brandurilor independente de a crește fără a fi umbrite sau diluate”, a declarat fondatorul companiei de produse intime.

În ciuda controverselor, brandul lui Brad Pitt nu comercializează produse destinate îmbunătățirii virilității masculine și evită promovarea explicită sau descrierile vulgare. Compania actorului se concentrează exclusiv pe produse premium pentru îngrijirea pielii și anti-aging.

Printre cele mai populare produse ale brandului se numără un trio anti-îmbătrânire care conține un compus patentat obținut din struguri Grenache, Syrah și Mourvèdre, combinat cu molecule speciale pentru regenerarea pielii. De asemenea, compania promovează un ritual complet de îngrijire în trei pași, denumit „Rutina completă a lui Brad”.

Tzancă Uraganu și-a pus la vânzare vila din sectorul 5. Ce preț are casa cu două etaje și șase camere. Imagini din locui...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret” Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Observatornews.ro Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Tzancă Uraganu și-a pus la vânzare vila din sectorul 5. Ce preț are casa cu două etaje și șase camere. Imagini din locuință
Tzancă Uraganu și-a pus la vânzare vila din sectorul 5. Ce preț are casa cu două etaje și șase camere. Imagini...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x