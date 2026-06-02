Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie. Imagini cu viitorul soț și cererea spectaculoasă care i-a emoționat pe fani

Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026 a fost cerută în căsătorie într-un decor spectaculos din Cappadocia. Imaginile romantice și mesajul emoționant publicat de fostul concurent au devenit rapid virale.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 12:02 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 12:03
Familia Survivor România 2026 are doar motive de bucurie în această perioadă. O fostă concurentă a anunțat că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, iar imaginile publicate au emoționat imediat fanii din mediul online.

Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie

Patrice Cărăușan a dezvăluit că iubitul ei, Alin, a făcut marele pas imediat după eliminarea sa din competiție. Surpriza a fost pregătită într-un decor de poveste, iar reacția tinerei a fost una extrem de emoționantă. Momentul a devenit rapid viral datorită imaginilor spectaculoase surprinse în timpul cererii în căsătorie.

După o relație discretă și stabilă, Patrice este pregătită acum pentru un nou capitol din viața sa. Tânăra a spus „DA” din toată inima și a acceptat inelul oferit de partenerul ei.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, una dintre cele mai romantice destinații din lume, cunoscută pentru peisajele impresionante și baloanele cu aer cald. Vacanța fusese organizată inițial pentru aniversarea lui Patrice, însă Alin a profitat de moment pentru a transforma călătoria într-una de neuitat.

Alături de caruselul de imagini postat pe rețelele sociale, Patrice a publicat și un mesaj emoționant despre momentul care i-a schimbat viața:

„<< 19.05.2026 💍 >>
Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru.
DA, din toată inima!!! 🤍
Cum ai spus mereu << 29♾️ >> Te iubesc!”

Imagini cu viitorul soț și cererea spectaculoasă care i-a emoționat pe fani

La scurt timp după publicarea imaginilor, foști colegi din competiție au felicitat-o și i-au transmis numeroase mesaje de susținere. Printre cei care au reacționat s-au numărat Yasmin Awad, Bianca Stoca și Alberto Hangan.

Patrice și logodnicul ei formează un cuplu de mai mult timp, însă au preferat să își țină relația departe de ochii publicului. Alin Bărică este antrenor de fitness și activează în domeniul sportului, iar cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru un stil de viață sănătos și activ.

Partenerul lui Patrice a așteptat-o cu nerăbdare după experiența intensă trăită la Survivor, iar imediat după revenirea acesteia din competiție a decis să facă și pasul cel mare.

