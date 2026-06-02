Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu

Evoluția afacerii Cristelei Georgescu ar fi înregistrat un declin semnificativ în 2025, cu scăderi ale cifrei de afaceri, pierderi financiare și reducerea promovării produselor, potrivit datelor raportate.

Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 13:28 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 14:05
Afacerea Cristelei Georgescu s-ar fi prăbușit la scurt timp după campania prezidențială. Rezultatele financiare tot mai slabe și datoriile în creștere ar fi dus la declinul companiei. Firma soției lui Călin Georgescu ar fi intrat în picaj, chiar dacă liderul suveranist se bucură în continuare de susținerea necondiționată a votanților săi.

Totuși, cursurile și produsele Cristelei Georgescu nu mai sunt la fel de căutate. Din punct de vedere financiar, afacerea sa ar fi înregistrat un declin în 2025, aspect explicabil și prin faptul că, în decursul anului, aceasta ar fi renunțat să-și mai promoveze produsele sau să vină cu unele noi și inovatoare.

Considerată o adevărată prezență în conferințe și webinarii despre educație alimentară, nutriție și copii, Cristela Georgescu pare că a pierdut din popularitate. Un curs susținut de soția lui Călin Georgescu putea ajunge și la suma de 1.700 de lei, potrivit Fanatik.ro.

După un prim an cu rezultate bune, firma sa ar fi înregistrat o scădere semnificativă în bilanțul financiar. Anul 2025 a venit cu un minus de aproximativ 72% față de anul precedent, adică o cifră de afaceri netă de 79.139 de lei, comparativ cu 283.595 de lei în 2024.

În anul 2024, firma Cristelei Georgescu a încheiat cu un profit de 25.727 de lei. Totuși, anul următor ar fi fost unul dificil, cu o pierdere de aproximativ 18.310 lei. Datoriile au crescut, stocurile s-au majorat, iar conturile bancare aproape s-au înjumătățit, potrivit publicației citate.

Cristela Georgescu Education SRL a rămas singura afacere pe care soția lui Călin Georgescu o mai deține în prezent. Călin Georgescu menționa în declarația de avere din decembrie 2024 că singurul venit al soției sale este salariul de la această firmă, în valoare de 25.458 de lei pe an, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 2.100 de lei pe lună, potrivit Fanatik.ro.

Soția lui Călin Georgescu a devenit mai cunoscută după alegerile prezidențiale anulate, însă produsele sale nu au mai fost promovate la fel de intens pe rețelele de socializare, iar afacerile ar fi scăzut în timp.

