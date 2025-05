Interviu cu Nick NND. Dezvăluiri din culisele show-ului Te Cunosc de Undeva. Care a fost cel mai dificil personaj de interpretat

Într-un interviu exclusiv, Nick NND ne-a povestit despre experiența lui de la Te cunosc de undeva și cât de mult l-a ajutat cariera lui muzicală să interpreteze cu brio personajele.

Nick NND ne-a dat câteva detalii din culisele show-ului transformărilor și a vorbit cu pasiune despre personajele care i-au adus cele mai mari provocări. Artistul a reușit să impresioneze mereu juriul cu prestațiile lui.

Iată ce ne-a povestit într-un interviu plin de energie și destăinuiri.

Interviu exclusiv cu Nick NND, concurentul Te Cunosc de Undeva

1.Ce ai descoperit nou despre tine de când ai început filmările pentru noul sezon Te Cunosc de Undeva?

„Răspunsul ar fi extra, mega complex dacă ar trebui să intru în detalii. Am descoperit lucruri pe care nu credeam că le voi putea face vreodată în viața mea, nu credeam că voi avea astfel de transformări. Am descoperit o altfel de emoție decât cea pe care o trăiesc de fiecare dată atunci când urc pe scenă pentru că e total altceva, te transpui într-o altă persoană și n-am cum să vă descriu treaba asta în cuvinte. Câteodată sunt anumite stări care nu se pot defini sau nu se pot exprima în câteva fraze. E o altă trăire, e altceva, e o mega experiență Te Cunosc de Undeva. Pentru mine așa s-a întâmplat”, a povestit Nick.

2.Ce personaj din acest sezon de TCDU a fost o adevărată provocare pentru tine și chiar ți-a dat emoții mari atunci când erai în fața juriului?

„În primul rând, primul personaj mi-a dat cele mai mari emoții pentru că era primul, era prima apariție pe scena Te Cunosc de Undeva. Cred că au fost cele mai lungi 2 minute din viața mea, am zis și în emisiune. Primul personaj a fost unul mai exotic așa, dacă vă amintiți. Despre un thailandez era vorba, a trebuit să învăț și thailandeză. Ăla a fost. Și în ediția 11, dacă nu mă înșel, a mai fost Hocus Pocus care a fost un moment foarte complex. Cumva mi s-a părut dificil atunci, dar cu toate astea momentul chiar a ieșit blană, mi-a plăcut mătura, a fost extraordinar, i-am dat NOS și a zburat frumos”, a zis artistul.

3. Ne poți spune o întâmplare amuzantă de la filmări sau o replică memorabilă de-a colegilor tăi?

„Au fost multe întâmplări amuzante. Vă spun una, pentru mine nu era amuzantă, dar nu știu cât de amuzant se vedea din-afară. Veneam după o petrecere, a fost premiera primului episod și petrecere Antena 1. Noi veneam direct obosiți, a doua zi aveam filmare și ne-au trezit de pe canapelele holdingului să ne machieze. ”

4. Completează propoziția următoare gândindu-te la show-ul Te Cunosc de Undeva. Nimic nu mă putea pregăti pentru: a). epilatul pe picioare, b). reunțatul la barbă, c). purtarea de sâni falși.

„Merge cumva și varianta a, b, c, ca la examenul auto, nu? Uite că acum am puțină barbă, lasă că până la următoarea ediție iarăși abia apucă să îmi crească câte puțin și gata, la două zile...Și culmea știi care e? În loc să vină personajul masculin după care cel feminin, totdeauna vine personajul feminin, după care masculin. Dacă era invers, mai stăteam și eu cu barbă, nu mai trebuia să îmi atașez atâta păr. A, b, c, dacă mă întrebi pe mine, toate 3. Nu cred că cineva ar fi confortabil sau un bărbat ar spune că nu îi place că îl epilează, dar îi place să poarte sutien”, a explicat concurentul TCDU.

