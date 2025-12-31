Interviu Andrei Ștefănescu. Artistul face dezvăluiri din culisele Revelionului cel neBUN. Cine dă startul distracției la Antena 1

Andrei Ștefănescu a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro cum și-a petrecut sărbătorile, cine i-a fost alături și ce planuri are pentru noul an. Iată ce ne-a spus.

Andrei Ștefănescu emană optimism și veselie la fiecare interacțiune. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre activitățile preferate în preajma Crăciunului, oamenii dragi alături de care a petrecut sărbătorile, dar și planurile muzicale pentru 2026.

Andrei Ștefănescu, încărcat de energie pentru un an 2026 încă și mai plin decât cei anteriori

Andrei Ștefănescu a vorbit deschis despre sărbătorile în familie, alături de fiul său, dar și despre munca pe care o implică filmarea unui show de Revelion. El ne-a dat detalii din culisese Revelionului cel neBUN de la Antena 1. Totodată, a avut un mesaj plin de energie pozitivă pentru toți românii.

Ce planuri ai pentru sărbătorile de iarnă? Cum petreci în familie?

„Crăciunul cu familia. Am fost alături de ei. Sigur, am și cântat în seara de Crăciun, dar foarte puțin și după ne-am întors acasă. Pentru că mie așa îmi plac sărbătorile: cu masă, cu familie, cu toată lumea. A venit venit mama acasă la mine. Am făcut o masă mare, cu băiatul, cu toată lumea. Deci ne-am simțit foarte bine!” detaliază Andrei Ștefănescu.

„Iar de Revelion o să cântăm, pentru că... cred că în ultimii 20 de ani, 23 de ani, n-am mai făcut acasă niciun Revelion. Doar o singruă dată, în pandemie. Am fost nevoiți cu toții să stăm acasă. În rest, am tot cântat. Așa o să fac și anul ăsta”, mai anunță artistul.

Ce activitate preferată ai cu băiatul tău în timpul vacanței de iarnă și a devenit un fel de tradiție?

„Nu știu dacă am tradiție pe care o fac cu băiatul meu în vacanța de iarnă. Singurul lucru pe care îl facem... este că dacă ninge ieșim afară, ne batem cu zăpadă, facem în grădină om de zăpadă și așa mai departe. Mergem la munte, asta e una din tradiții că mergem la munte și încercăm să ne bucurăm cât mai mult de aerul curat de acolo și de zăpadă - dacă avem noroc să fie zăpadă”, explică acesta.

„În rest, gătitul, bradul, împodobitul casei și lucrurile ăstea întotdeauna le fac cu băiatul meu”, mai spune Andrei.

A fost un an încărcat. Ce planuri ai pentru 2026?

„A fost un an plin, un an la fel de încărcat ca și cei care au fost în trecut. Sper ca și anul care vine să fie la fel. Nu mi-am făcut un plan în mod special. Voi cânta mai mult, asta știu sigur!” spune Andrei Ștefănescu hotărât.

„În anul care vine voi cânta un pic mai mult”, mai spune el.

Cum a fost la filmările pentru revelionul de la Antena 1?

„Revelionul la Antena 1 a fost plin de veselie, greu, pentru că s-a filmat în două zile, am muncit foarte mult pentru acel Revelion, două zile încărcate, pline! Dar au compensat cu haz, cu umor, am fost cu prietenii noștri, cu Nea Mărin, cu Riki, cu Sonny, cu Romică. Cu cei cu care noi ne știm de-o viață întreagă.

Sigur, cu fetele, Ruby, Jo și așa mai departe. Oameni cu care lucrăm cu bucurie, ne bucurăm că ne vedem cu ei, cântăm piesele și ne simțim bine. Deci a fost un Revelion muncit, dar foarte frumos și satisfăcător”, dezvăluie artistul.

Ai un mesaj pentru români la începutul acestui nou an?

„La începutul noului an, eu le doresc românilor să nu-și piardă credința, să nu-și piardă speranța, să fie buni, să zâmbească, să se bucure de cei pe care-i iubesc, de familie, de părinți, de prieteni și de toți cei care sunt lângă ei. Și să fie pozitivi, să creadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la un moment dat o să ne scoată din zona asta în care suntem acum”, le transmite Andrei Ștefănescu tuturor românilor.

Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu și alți artiști de seamă dau startul distracției în seara dintre ani la Revelionul cel neBUN, la Antena 1.