Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Interviu Andrei Ștefănescu. Artistul face dezvăluiri din culisele Revelionului cel neBUN. Cine dă startul distracției la Antena 1

Interviu Andrei Ștefănescu. Artistul face dezvăluiri din culisele Revelionului cel neBUN. Cine dă startul distracției la Antena 1

Andrei Ștefănescu a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro cum și-a petrecut sărbătorile, cine i-a fost alături și ce planuri are pentru noul an. Iată ce ne-a spus.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 06:54 | Actualizat Vineri, 26 Decembrie 2025, 17:08

Andrei Ștefănescu emană optimism și veselie la fiecare interacțiune. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre activitățile preferate în preajma Crăciunului, oamenii dragi alături de care a petrecut sărbătorile, dar și planurile muzicale pentru 2026.

Citește și: Interviu Liviu Vârciu. Ce le urează artistul femeilor de sărbători. Acesta are planuri mari pentru 2026

Andrei Ștefănescu, încărcat de energie pentru un an 2026 încă și mai plin decât cei anteriori

Andrei Ștefănescu a vorbit deschis despre sărbătorile în familie, alături de fiul său, dar și despre munca pe care o implică filmarea unui show de Revelion. El ne-a dat detalii din culisese Revelionului cel neBUN de la Antena 1. Totodată, a avut un mesaj plin de energie pozitivă pentru toți românii.

Citește și: Interviu PEPE. Artistul vorbește despre tradițiile de Crăciun, viața de familie și cele mai recente zvonuri din presă: „O bucurie”

Ce planuri ai pentru sărbătorile de iarnă? Cum petreci în familie?

„Crăciunul cu familia. Am fost alături de ei. Sigur, am și cântat în seara de Crăciun, dar foarte puțin și după ne-am întors acasă. Pentru că mie așa îmi plac sărbătorile: cu masă, cu familie, cu toată lumea. A venit venit mama acasă la mine. Am făcut o masă mare, cu băiatul, cu toată lumea. Deci ne-am simțit foarte bine!” detaliază Andrei Ștefănescu.

„Iar de Revelion o să cântăm, pentru că... cred că în ultimii 20 de ani, 23 de ani, n-am mai făcut acasă niciun Revelion. Doar o singruă dată, în pandemie. Am fost nevoiți cu toții să stăm acasă. În rest, am tot cântat. Așa o să fac și anul ăsta”, mai anunță artistul.

Citește și: Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe”

Ce activitate preferată ai cu băiatul tău în timpul vacanței de iarnă și a devenit un fel de tradiție?

„Nu știu dacă am tradiție pe care o fac cu băiatul meu în vacanța de iarnă. Singurul lucru pe care îl facem... este că dacă ninge ieșim afară, ne batem cu zăpadă, facem în grădină om de zăpadă și așa mai departe. Mergem la munte, asta e una din tradiții că mergem la munte și încercăm să ne bucurăm cât mai mult de aerul curat de acolo și de zăpadă - dacă avem noroc să fie zăpadă”, explică acesta.

„În rest, gătitul, bradul, împodobitul casei și lucrurile ăstea întotdeauna le fac cu băiatul meu”, mai spune Andrei.

A fost un an încărcat. Ce planuri ai pentru 2026?

„A fost un an plin, un an la fel de încărcat ca și cei care au fost în trecut. Sper ca și anul care vine să fie la fel. Nu mi-am făcut un plan în mod special. Voi cânta mai mult, asta știu sigur!” spune Andrei Ștefănescu hotărât.

„În anul care vine voi cânta un pic mai mult”, mai spune el.

Citește și: Interviu Micutzu. Cine l-a convins să jurizeze The Ticket și ce vești are despre Băieți de Oraș

Cum a fost la filmările pentru revelionul de la Antena 1?

„Revelionul la Antena 1 a fost plin de veselie, greu, pentru că s-a filmat în două zile, am muncit foarte mult pentru acel Revelion, două zile încărcate, pline! Dar au compensat cu haz, cu umor, am fost cu prietenii noștri, cu Nea Mărin, cu Riki, cu Sonny, cu Romică. Cu cei cu care noi ne știm de-o viață întreagă.

Sigur, cu fetele, Ruby, Jo și așa mai departe. Oameni cu care lucrăm cu bucurie, ne bucurăm că ne vedem cu ei, cântăm piesele și ne simțim bine. Deci a fost un Revelion muncit, dar foarte frumos și satisfăcător”, dezvăluie artistul.

Citește și: Maurice Munteanu, juratul The Ticket, confesiuni despre stil, artă și echipa de jurați The Ticket. "E o echipă foarte mișto"

Ai un mesaj pentru români la începutul acestui nou an?

„La începutul noului an, eu le doresc românilor să nu-și piardă credința, să nu-și piardă speranța, să fie buni, să zâmbească, să se bucure de cei pe care-i iubesc, de familie, de părinți, de prieteni și de toți cei care sunt lângă ei. Și să fie pozitivi, să creadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la un moment dat o să ne scoată din zona asta în care suntem acum”, le transmite Andrei Ștefănescu tuturor românilor.

colaj andrei ștefănescu
+15
Mai multe fotografii

Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu și alți artiști de seamă dau startul distracției în seara dintre ani la Revelionul cel neBUN, la Antena 1.

Înapoi la Homepage
AS.ro Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
Observatornews.ro Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
Antena 3 5 trilioane de dolari strălucitoare. Indienii țin atât de mult aur acasă încât au depășit, probabil, valoarea întregii economii a țării 5 trilioane de dolari strălucitoare. Indienii țin atât de mult aur acasă încât au depășit, probabil, valoarea întregii economii a țării
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Citește și
Interviu Liviu Vârciu. Ce le urează artistul femeilor de sărbători. Acesta are planuri mari pentru 2026
Interviu Liviu Vârciu. Ce le urează artistul femeilor de sărbători. Acesta are planuri mari pentru 2026
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x