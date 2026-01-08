Fanii Power Couple au observat că Zmărăndescu apare tot timpul cu o cruce mare la gât. Luptătorul a spus în exclusivitate pentru a1.ro care este povestea din spatele metanierului.

Cătălin Zmărăndescu a primit metanierul în dar de la un preot pustnic și îl ia cu el peste tot unde merge. Când se simte în impas, luptătorul își ia metainerul și se roagă. La Power Couple, acest simbol al întoarcerii sale la Dumnezeu, a fost superputerea lui Cătălin Zmărăndescu.

Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea metanierului: „Îl am cu mine oriunde”

„Metanierul l-am primit în urmă cu aproximativ 3 ani, la Mănăstirea Sihla, de la un preot pustnic, părintele Alexie. Am stat cu el de vorbă mai bine de 6 ore, timp în care tot împletea ceva, dar eu nu știam ce face. Abia când a terminat metanierul, a zis că este pentru mine. L-a lăsat o noapte întreagă lângă Moaștele Sfântului Necunoscut, iar a doua zi mi l-a dat și a zis: <<Să îți fie spre trebuință, spre folos, spre rugăciune. Până nu o să vii cu el tocit la mine, nu vom trece la următorul nivel>>. Înțeleg că sunt la nivelul de începător și va trebui să tocesc acest metanier prin rugăciuni. Trebuie să fac multe lucruri bune și să mă schimb din toate punctele de vedere”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru a1.ro.

Citește și: Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție: „Ea este anti-sport”

Articolul continuă după reclamă

Cătălin Zmărăndescu și-a propus o revenire la Mănăstirea Sihlea.

„Adevărul este că am metanierul acesta cu mine oriunde. Când simt că sunt într-un impas sau ceva nu merge, îl iau și mă rog. Îmi spun rugăciunea sufletului și mă calmez imediat! Este ca o superputere pentru mine. Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot, l-am primit. Acest metanier reprezintă întoarcerea mea la credința în Dumnezeu, în Maica Domnului și nu mă despart de el niciodată! De ziua mea voi merge din nou la Mănăstirea Sihla, unde voi sta aproape o săptămână. Vreau să îmi reîncarc bateriile pentru anul acesta! Sper că totul va fi bine și că o să fim sănătoși”, a mai spus soțul Luizei.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu participă în sezonul 3 de Power Couple - La bine și la greu. Emisiunea se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026