Momente emoționante, mâine, în penultimul episod din acest sezon “Fructul Oprit”. Doinița Oancea îşi oficializeazã relaţia

Doinița Oancea, actrița care o interpretează pe Tanța în serialul “Fructul oprit”, de la Antena 1, are parte de o surpriză uriașă în penultimul episod din acest sezon al producției. Mâine, de la ora 20.00, telespectatorii vor asista la un eveniment important din viața acesteia, când Tanța își va oficializa relația cu bărbatul iubit.