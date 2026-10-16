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Ce a descoperit Connie Preda despre Maurice Munteanu la Asia Express. L-a văzut într-o ipostază neașteptată: „Mai autoritar..."

Participarea la Asia Express a fost o experiență care l-a scos pe Maurice Munteanu din zona de confort și l-a ajutat să descopere lucruri noi despre propria persoană.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:14
Ce a descoperit Connie Preda despre Maurice Munteanu la Asia Express. L-a văzut într-o ipostază neașteptată: „Mai autoritar..." | antena 1
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Alături de Connie, partenera sa de peste 15 ani, acesta a pornit într-o aventură care i-a pus la încercare răbdarea, capacitatea de adaptare și felul în care privește lumea din jur.

Ce a descoperit Connie Preda despre Maurice Munteanu la Asia Express

Pentru Connie, experiența a fost una de neuitat, iar lucrurile pe care le-a observat la Maurice în timpul filmărilor au scos la iveală laturi ale personalității sale pe care poate că nu le-ar fi descoperit la fel de ușor în viața de zi cu zi.

Maurice a mărturisit că una dintre cele mai importante concluzii cu care a rămas după această experiență a fost că se poate adapta mult mai repede decât și-ar fi imaginat, chiar și în situații dificile, departe de confortul cu care era obișnuit.

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„Mi-am dat seama că mă pot adapta foarte rapid în orice context”, a explicat acesta, povestind despre lucrurile pe care le-a învățat pe parcursul aventurii. Mai mult, Maurice a ajuns la concluzia că multe dintre temerile pe care le avem sunt amplificate de propriile gânduri și că, uneori, realitatea este mult mai ușor de gestionat decât ne imaginăm.

Connie și Maurice Munteanu, o întâlnire care le-a schimbat viața

Cei doi se cunosc de peste 15 ani, iar povestea lor a început într-o casă superbă de pe strada Belgrad din București. Maurice își amintește că s-au întâlnit pentru a discuta despre un proiect pe care voia să-l propună pentru blogul său. Au băut o cafea și au început să vorbească, însă întâlnirea profesională s-a transformat treptat într-un moment special.

Maurice a povestit că a fost fascinat de Connie încă de la prima întâlnire. În timp ce vorbeau, a observat-o cu atenție și a avut senzația că aceasta „plutește”, o imagine care i-a rămas în minte și care descrie felul în care a perceput-o atunci.

De-a lungul anilor, cei doi au construit o relație bazată pe încredere și apropiere, iar participarea la Asia Express le-a oferit ocazia să trăiască împreună o experiență complet diferită de rutina lor obișnuită.

Pentru Connie, aventura a fost atât de intensă, încât a recunoscut că i-a plăcut enorm și că nu își dorea să se întoarcă acasă. Maurice a descris, la rândul său, participarea drept o adevărată aventură, din care a plecat cu o perspectivă diferită asupra propriilor limite.

Un alt lucru care l-a impresionat profund a fost generozitatea oamenilor întâlniți pe traseu. Acesta a povestit despre persoane care trăiau în condiții materiale foarte modeste, uneori în locuințe cu un singur bec și fără ferestre, dar care s-au dovedit extrem de primitoare, empatice și generoase.

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Experiența Asia Express i-a oferit astfel lui Maurice Munteanu nu doar provocări și amintiri, ci și o lecție despre oameni, despre prejudecăți și despre capacitatea de a găsi bunătate în cele mai neașteptate locuri.

Maurice Munteanu a reușit să învingă una dintre cele mai mari frici ale sale la Asia Express. Ce a mărturisit: „Sunt vin... Maurice Munteanu a dat 13.000 de euro pe o piesă vestimentară, apoi a făcut-o cadou! Despre ce obiect de lux este vorba...

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