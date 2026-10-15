Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră

Vă prezentăm în premieră imagini care vor fi difuzate mâine, 16 octombrie, de la ora 20:30, cu Prințul Marco și cu ispita Gabriella, căci... ce să vezi, între cei doi par că există apropieri din ce în ce mai fierbinți.

Au apărut primele imagini în premieră cu ce se va întâmpla mâine, la Insula Iubirii, emisiune difuzată pe Antena 1 și Antena Play, de la 20:30. În filmuleț se poate observa foarte clar că pentru Prințul Marco a început cu adevărat testul fidelității! Putem observa lesne din teaserul publicat de echipa Insula Iubirii faptul că Prințul Marco și Gabriella petrec din ce în ce mai mult timp împreună.

Imagini fierbinți cu Prințul Marco și ispita Gabriella

Cei doi apar în vila băieților, așezați pe canapea, în timp ce poartă o discuție care pare a fi destul de serioasă. De asemenea, în timpul ieșirii într-un club de noapte, pe care Radu Vâlcan o anunțase edițiile trecute, concurentul și ispita par să se țină după umăr!

Între cei doi nu pare că mai e o relație doar între două persoane străine care sunt întâmplător în același loc, ci, dimpotrivă, concurentul își testează la maxim fidelitatea.

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Tot în teaserul publicat de echipa Insula Iubirii apar și imaginile așteptate de toată lumea: reacția Biancăi după ce vede gesturile romantice dintre soțul ei și o altă femeie! Concurenta a izbucnit în lacrimi la bonfire.

Concurentul participă la Insula Iubirii cu soția lui, Bianca

Prințul Marco, în vârstă de 33 de ani, participă la Insula Iubirii alături de soția lui, Bianca, de 27 de ani, cu care este căsătorit de zece ani. Imediat ce a ajuns în emisiune, cea care i-a atras atenția a fost Gabriella Barbu, o ispită cunoscută pentru scenele pasionale cu Montoya, de la Insula Iubirii Spania.

Concurentul a recunoscut că în căsnicia cu Bianca există mai multe probleme, printre care și gelozia soției sale. Așadar, prezența ispitei Gabriella în emisiune, o femeie pe care o aprecia deja.

Imaginile complete se difuzează mâine, 16 octombrie

Mâine, de la ora 20:30, pe Antena 1 și Antena Play, aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat între Prințul Marco și ispita Gabriella. Au fost sau nu atingeri? Au existat sau nu apropieri interzise? Vom afla mâine, la Insula Iubirii.

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