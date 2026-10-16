Cum a ajuns Maurice Munteanu să poarte acest nume. Povestea neștiută din spatele lui: „Prima oară…”

Maurice Munteanu a dezvăluit care este numele său real și cum a ajuns să poarte prenumele care l-a consacrat. Care este povestea sa.

Maurice Munteanu a dezvăluit povestea din spatele numelui cu care este cunoscut de public, dar și motivul pentru care nu și-ar dori să-și schimbe actele nici măcar dacă ar fi cazul. Invitat să vorbească despre experiențele sale, acesta a povestit cum a ajuns să fie strigat Maurice încă din copilărie și ce legătură au avut bunicul său și un profesor de matematică cu acest lucru.

Deși numele Maurice este cel cu care îl știe aproape toată lumea, povestea din spatele lui începe în familie. Bunicul său și-ar fi dorit ca acesta să poarte numele respectiv, iar o întâmplare din anii de școală a contribuit la transformarea lui în numele folosit zi de zi.

De ce îi spune toată lumea Maurice

Maurice a povestit că bunicul său a fost primul care și-a dorit să-i dea acest nume. Ulterior, în clasa a VI-a, un profesor de matematică i-a făcut cadou un vinil de mici dimensiuni. Cele două întâmplări s-au legat în memoria sa, iar cei din jur au început să-i spună Maurice.

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În timp, apelativul a devenit atât de familiar, încât aproape nimeni nu i se mai adresa folosind un alt nume. Astfel, Maurice Munteanu a rămas cunoscut publicului sub această identitate, care îl însoțește și în viața profesională.

Întrebat despre posibilitatea de a-și schimba numele în acte, acesta a răspuns cu umor, sugerând că ultimul lucru pe care și l-ar dori ar fi să fie nevoit să-și schimbe și buletinele.

Dincolo de povestea numelui, Maurice a vorbit și despre felul în care se raportează la profesie în prezent. Acesta a mărturisit că nu mai simte că are o singură ocupație bine definită, deoarece colaborează cu mai multe publicații, în special în zona culturală. A descris această etapă drept una în care lucrează cu jumătate de normă și își organizează singur programul.

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Cum a fost pentru Maurice Munteanu experiența Asia Express

Maurice Munteanu a vorbit și despre experiența sa la Asia Express, pe care a descris-o drept o formă de terapie personală. Participarea l-a ajutat să-și înfrunte anumite temeri, inclusiv frica de zbor, care se dezvoltase treptat și ajunsese să-l facă să evite complet călătoriile cu avionul.

Acesta a recunoscut că experiența l-a surprins inclusiv pe el, pentru că a descoperit că se poate adapta unor contexte foarte diferite de cele cu care era obișnuit. Întrebat dacă i-a plăcut emisiunea, răspunsul său a fost clar: s-ar întoarce chiar și a doua zi.

În plan personal, Maurice a vorbit cu apreciere despre Connie, prietena sa de peste 15 ani, pe care o descrie ca fiind o persoană tolerantă, răbdătoare și extrem de bună. Pentru el, încrederea este una dintre cele mai importante condiții într-o relație, indiferent de forma pe care o ia aceasta.