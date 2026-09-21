Irina Fodor a dezvăluit la „Furnicuțele” cum a arătat nunta cu Răzvan Fodor, unde a avut loc evenimentul și cum au sărbătorit alături de familie.

Cum a fost, de fapt, nunta Irinei Fodor cu Răzvan. Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit | Instagram./AI

Irina Fodor a povestit, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, și despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală: nunta cu Răzvan Fodor. Prezentatoarea „Asia Express” și „Chefi la cuțite” și-a amintit cu nostalgie de ziua în care ea și soțul său și-au unit destinele și a dezvăluit câteva detalii mai puțin cunoscute despre eveniment.

Cum a arătat nunta Irinei Fodor cu Răzvan

Au trecut 16 ani de la nunta celor doi, însă Irina Fodor spune că își amintește foarte bine cum a fost ziua respectivă. Diferența de vârstă dintre ea și Răzvan Fodor nu a reprezentat niciodată un impediment în relația lor. Cei doi sunt despărțiți de 13 ani, Irina fiind mai tânără decât soțul său, însă prezentatoarea mărturisește că acest lucru nu s-a simțit în relația lor.

„Au trecut 16 ani, dar îmi amintesc cum a fost la nuntă. Nu s-a furat mireasa. Între noi sunt 13 ani diferență, eu sunt mai mică și nu se simte treaba asta deloc”, a povestit Irina Fodor.

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Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit

Spre deosebire de nunțile fastuoase cu sute de invitați, Irina Fodor și Răzvan Fodor au ales să aibă parte de un eveniment mai restrâns, înconjurați de oamenii apropiați.

Prezentatoarea a dezvăluit că nunta a avut loc în Corbeanca, pe malul lacului, într-un cadru în care familia și prietenii au fost în centrul atenției.

„Nunta a fost undeva în Corbeanca, pe malul lacului. A fost o nuntă destul de mică, cu mulți prieteni, cu familia”, a povestit Irina.

Amintirile din acea perioadă par să fi rămas la fel de vii pentru prezentatoare, chiar dacă au trecut mai bine de 15 ani de atunci. Irina Fodor și Răzvan Fodor au construit între timp o familie și au trecut împreună prin numeroase etape ale vieții, atât personale, cât și profesionale.

Relația lor a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, însă cei doi au vorbit în repetate rânduri despre familia lor și despre modul în care au reușit să-și construiască o viață împreună.