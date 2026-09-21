Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Cum a fost, de fapt, nunta Irinei Fodor cu Răzvan. Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit

Cum a fost, de fapt, nunta Irinei Fodor cu Răzvan. Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit

Irina Fodor a dezvăluit la „Furnicuțele” cum a arătat nunta cu Răzvan Fodor, unde a avut loc evenimentul și cum au sărbătorit alături de familie.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 19:30 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 17:47
Cum a fost, de fapt, nunta Irinei Fodor cu Răzvan. Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit | Instagram./AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Irina Fodor a povestit, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, și despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală: nunta cu Răzvan Fodor. Prezentatoarea „Asia Express” și „Chefi la cuțite” și-a amintit cu nostalgie de ziua în care ea și soțul său și-au unit destinele și a dezvăluit câteva detalii mai puțin cunoscute despre eveniment.

Cum a arătat nunta Irinei Fodor cu Răzvan

Au trecut 16 ani de la nunta celor doi, însă Irina Fodor spune că își amintește foarte bine cum a fost ziua respectivă. Diferența de vârstă dintre ea și Răzvan Fodor nu a reprezentat niciodată un impediment în relația lor. Cei doi sunt despărțiți de 13 ani, Irina fiind mai tânără decât soțul său, însă prezentatoarea mărturisește că acest lucru nu s-a simțit în relația lor.

„Au trecut 16 ani, dar îmi amintesc cum a fost la nuntă. Nu s-a furat mireasa. Între noi sunt 13 ani diferență, eu sunt mai mică și nu se simte treaba asta deloc”, a povestit Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Ce a povestit prezentatoarea despre ziua în care s-au căsătorit

Spre deosebire de nunțile fastuoase cu sute de invitați, Irina Fodor și Răzvan Fodor au ales să aibă parte de un eveniment mai restrâns, înconjurați de oamenii apropiați.

Prezentatoarea a dezvăluit că nunta a avut loc în Corbeanca, pe malul lacului, într-un cadru în care familia și prietenii au fost în centrul atenției.

„Nunta a fost undeva în Corbeanca, pe malul lacului. A fost o nuntă destul de mică, cu mulți prieteni, cu familia”, a povestit Irina.

Amintirile din acea perioadă par să fi rămas la fel de vii pentru prezentatoare, chiar dacă au trecut mai bine de 15 ani de atunci. Irina Fodor și Răzvan Fodor au construit între timp o familie și au trecut împreună prin numeroase etape ale vieții, atât personale, cât și profesionale.

Relația lor a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, însă cei doi au vorbit în repetate rânduri despre familia lor și despre modul în care au reușit să-și construiască o viață împreună.

Unde fugea Irina Fodor pe ascuns, noaptea, în adolescență. Cum a reacționat tatăl ei când a aflat: „De unde ai venit…”... Imagini rare cu Irina Fodor din perioada facultății. Cum arăta prezentatoarea Asia Express înainte să devină cunoscută...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este prima persoană pe care Codruța Filip o sună când are vești bune. Cum folosește artista serviciile de telefonie mobilă
Cine este prima persoană pe care Codruța Filip o sună când are vești bune. Cum folosește artista serviciile de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult. Cum apelează artistul la serviciile de telefonie mobilă
Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult. Cum apelează artistul la serviciile de telefonie mobilă
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x