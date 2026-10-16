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De ce Maurice Munteanu și-a cerut scuze de la Connie Preda, după atâția ani de prietenie. Ce s-a întâmplat între cei doi

Maurice Munteanu a făcut o mărturisire sinceră despre relația cu Connie, dar și despre momente din trecut care încă îi provoacă regrete.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 20:15 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:43
De ce Maurice Munteanu și-a cerut scuze de la Connie Preda, după atâția ani de prietenie. Ce s-a întâmplat între cei doi | antena 1
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Deși au construit o relație de lungă durată, jurnalistul recunoaște că au existat perioade în care lipsa comunicării și propriile greșeli au lăsat urme. Unul dintre episoadele pe care le privește acum cu alți ochi are legătură cu o seară de la logodna lui Connie, când, după ce s-au consumat câteva pahare, a ajuns să vorbească despre Sebastian, logodnicul acesteia, într-un mod pe care astăzi îl regretă.

Maurice spune că, odată cu trecerea anilor, și-a schimbat perspectiva asupra acelui moment. Își amintește că Sebastian a avut o atitudine foarte frumoasă și simpatică, iar felul matur în care s-a comportat îl face să se simtă și mai prost pentru ceea ce s-a întâmplat. Privind în urmă, Maurice simte nevoia să-și ceară scuze și să recunoască faptul că unele reacții din trecut nu l-au reprezentat în cea mai bună formă.

Jurnalistul vorbește deschis și despre tendința de a se învinovăți. Spune că și-a făcut mereu multe griji și că uneori îi este greu să se privească pe sine cu îngăduință. Nici imaginea proprie nu a fost întotdeauna ușor de acceptat, mărturisind că nu a reușit să se placă pe deplin.

Maurice Munteanu, despre cheltuieli și nevoia de iubire

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Un alt subiect abordat a fost relația sa cu cumpărăturile. Maurice recunoaște că cheltuiește foarte mult pe haine și bijuterii, chiar dacă unele dintre obiectele cumpărate ajung să nu fie purtate. Descrie acest comportament drept o dependență reală: cumpără prea mult, nu folosește tot ce are și, în cele din urmă, ajunge să arunce lucruri. Are și o colecție impresionantă de parfumuri, în timp ce Connie are doar două.

Dincolo de obiectele materiale, Maurice a vorbit și despre nevoia de iubire și echilibru într-o relație. Spune că nu i-a lipsit dragostea familiei, însă multă vreme a simțit că îi lipsește acel echilibru specific iubirii dintre doi oameni. În relația de prietenie cu Connie, timpul și comunicarea au avut un rol important, chiar dacă au existat și momente în care cei doi nu au vorbit o perioadă îndelungată, din motive pe care Maurice le consideră acum neînsemnate.

Mama și bunicii, repere esențiale în viața lui Maurice

Familia ocupă un loc aparte în povestea lui Maurice Munteanu. Mama sa, în vârstă de 86 de ani, este una dintre persoanele pe care le iubește cel mai mult. O descrie ca pe o femeie deosebit de frumoasă, care a fost curtată toată viața după moartea tatălui său, și vorbește cu emoție despre legătura lor. Își amintește o imagine din copilărie care l-a marcat profund: într-o zi în care ningea abundent, mama sa a coborât din mașină, iar fulgii mari i se așezau pe păr. Este o amintire care continuă să-l tulbure.

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Moartea tatălui, survenită când Maurice avea doar 20 de ani, a fost un alt moment definitoriu. Acesta îl descrie ca pe un om exploziv, puternic, de la care consideră că a moștenit o anumită forță de caracter. Pierderea l-a făcut să privească diferit oamenii și să nu mai acorde încredere necondiționată tuturor.

Și bunicii au avut un rol important în formarea sa. Maurice își amintește cu drag de bunicul său, un om dur cu propriii copii, dar care s-a înmuiat odată cu apariția nepotului. Îi citea ore întregi, inclusiv poezie, și îl însoțea la polo, sport pe care Maurice l-a practicat la juniorii Rapidului.

Astăzi, privind în urmă, Maurice speră că nu și-a dezamăgit familia. Dincolo de regrete și de momentele în care este prea aspru cu sine, legătura cu cei dragi rămâne una dintre cele mai puternice constante ale vieții sale.

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