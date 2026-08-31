EXCLUSIV | Cătălin Măruță vorbește în premieră despre Furnicuțele. "Sarea și piperul sunt..."

Cătălin Măruță a povestit în exclusivitate cum s-a integrat în noul proiect Furnicuțele și care au fost senzațiile pe care le-a încercat atunci când a pășit prima oară în platou. Ce impresie i-au făcut Scamă și Blană.

Cătălin Măruță revine în fața telespectatorilor cu un nou proiect profesional. De data aceasta vorbim despre Furnicuțele, emisiunea care i-a cucerit pe fani încă de la prima ediție.

EXCLUSIV | Cătălin Măruță

Scamă și Blană îl vor avea alături pe nimeni altul decât Cătălin Măruță, omul de televiziune pe care toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură în fața micilor ecrane.

„Să știi că după ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni de zile.”, a povestit Cătălin Măruță într-un interviu exclusiv.

Acesta a mărturisit într-o confesiune sinceră care a fost motivul real pentru care a și acceptat să prezinte emisiunea Furnicuțele.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online.”, a transmis Cătălin Măruță.

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Îndrăgitul prezentator a subliniat că deși a avut parte de mai multe propuneri în perioada de 7 luni pe care și-a petrecut-o mai mult alături de familie, într-un final a decis că emisiunea Furnicuțele este cea care i se potrivește cu adevărat.

„A contat foarte mult, să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară.”, a transmis Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a vorbit despre reacția familiei în fața noului proiect

Susținut în totalitate de familie, Cătălin Măruță a dezvăluit că alături de cele mai dragi persoane ia întotdeauna deciziile corecte. Fiecare își susține punctul de vedere, astfel că nimeni nu este lăsat pe dinafară.

„Începem să vorbim despre proiectul respectiv, e prima regulă de la care pornim, să ne susținem între noi.”, a spus Cătălin Măruță.