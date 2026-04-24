„Furnicuțele”, invitat Cristian Popescu Piedone. Cum a comentat Piedone scandalul mesajelor de infidelitate

Cristian Popescu Piedone a fost invitatul lui Denise Rifai în ediția de pe 24 aprilie 2026 de Furnicuțele. Acesta a vorbit și despre momentele tensionate cu soția, Iulia Popescu.

Cristian Popescu Piedone a povestit despre cum și-a întâlnit soția, dar și despre momentele în care a mai supărat-o.

Cristian Popescu Piedone a fost întrebat de Denise RIfai dacă și-a supărat vreodată rău de tot soția, iar acesta a răspuns: „De fiecare dată mi-am recunoscut fapta și m-am gândit la alta”. Mergând mai departe, Denise Rifai a întrebat dacă este geloasă doamna: „Dacă e geloasă? Mi-ar rupe capul, nu că e geloasă”, a răspuns invitatul.

Cum a comentat Piedone scandalul mesajelor de infidelitate. Denise Rifai a atins un subiect controversat în emisiunea Furnicuțele: „Nu fugiți de întrebare!”

La întrebarea: „Și ar avea motive să vă rupă capul?”, Piedone a răspuns: „Dacă era geloasă pe mine când aveam 400 de kilograme. Nu știu cum m-a luat ea până la urmă..”

„Domnule Piedone, suntem între noi. Are motive femeia asta să fie geloasă? Nu fugiți de întrebare!”, a spus Denise Rifai.

„În decursul vieții, nu. Imaginația ei foarte bogată… Joc și eu în filmele cu imaginație, mai patinez și eu ca figurant pe undeva…”, a răspuns invitatul.

„Dar patinați și pe la mesaje?”, a întrebat prezentatoarea.

„Când Bachus îmi influențează inspirația artistică dau drumul și anumitor mesaje, dar îmi revin instantaneu. Nu se va mai întâmpla”, a comentat Cristian Popescu Piedone.

Cristian Popescu Piedone și Iulia Popescu au aproape 40 de ani împreună. Fostul șef ANPC și cea care i-a devenit soție s-au întâlnit prima dată într-un autobuz. Era prima zi de muncă la „Mărul de Aur” a lui Piedone, iar Iulia a intrat pe aceeași poartă pe care a intrat și el. Piedone și-a amintit cum a remarcat frumusețea Iuliei încă fin mijlocul de transport și povestea lor a început fiind mai întâi colegi de serviciu.

Show-ul „Furnicuțele” se vede de luni până vineri, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Denise Rifai și ajutorul ei, Scamă și Blană, au pregătit o mulțime de surprize pentru telespectatori.