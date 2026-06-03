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„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cât de frumoase sunt fiicele controversatului om de afaceri

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Serghei Mizil le-a avut alături de fiicele sale, dar și pe nepot. Cum arată familia omului de afaceri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 17:47 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 15:30
„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cât de frumoase sunt fiicele controversatului om de afaceri | antena 1
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Serghei Mizil s-a aflat în platoul emisiunii Furnicuțele, acolo unde Denise Rifai a încercat să ajungă într-un punct care nu a mai fost atins până acum. De aceea, a avut nevoie și de ajutorul familiei controversatului om de afaceri.

„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil

Acesta le-a avut alături de fiicele sale, dar și pe nepotul său. Smaranda, fiica din căsnicia cu prima soție, dar și Anamaria. Ambele l-au descris ca fiind un părinte „cool”. Luca, nepotul lui Serghei Mizil, a venit și el în platoul emisiunii, iar toată lumea l-a lăudat pentru frumusețea sa, vocea, dar și planurile profesionale de viitor pe care le are.

Deși a încercat să afle care ar fi cea mai frumoasă amintire cu tatăl lor, ambele fete au spus că perioadele în care au băut împreună și au stat la povești au fost cele mai relevante. Ca și tată, Serghei Mizil le-a învățat pe cele două fete ale sale să aibă banii lor și să nu depindă de bărbați pentru a le întreține.

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În perioadele în care cele două aduceau pretendenți acasă, cu toții se speriau de Serghei Mizil. Atunci când au ceva de rezolvat, atât Smaranda, cât și Anamaria se descurcă singure. În ceea ce o privește pe fiica cea mare, aceasta a subliniat că se bazează pe sfaturile tatălui său. La fel se întâmplă și cu fiul ei, nepotul omului de afaceri.

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Atunci când vine vorba despre probleme de școală, Luca o sună întotdeauna pe mama sa, fiind în clasa a12-a. Atunci când vine vorba despre probleme de altă natură, bunicul său este primul contactat.

Cum este Serghei Mizil ca bunic

Atât Smaranda, cât și Luca, l-au descris pe Serghei Mizil ca fiind o persoană foarte calmă, cu multe sfaturi pe care le oferă oamenilor dragi. De asemenea, personajul pe care îl arată pe micile ecrane nu este nicidecum același cu cel care este în propria casă.

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Luca, nepotul lui Serghei Mizil, își dorește să devină artist în toată regula. Sculptează și a spus că l-a moștenit pe omul de afaceri prin prisma faptului că își dorește să creeze din toate punctele de vedere.

Serghei Mizil l-a sfătuit pe nepotul său să aibă o carieră ca și designer de interior pentru că, spune el, această meserie nu va dispărea niciodată, în ciuda faptului că în jurul nostru se vorbește tot mai des despre inteligența artificială care va acapara toate meseriile într-un timp foarte scurt.

Ca bunic, Luca l-a descris „băgăcios”, dar întotdeauna acolo pentru a-i fi aproape atunci când are cea mai mare nevoie.

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