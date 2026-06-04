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„Furnicuțele”, invitat Cristi Borcea. Câți copii a făcut, de fapt, în timpul încarcerării

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Cristi Borcea a vorbit despre parcursul său, încă de când era un copil până la maturitate. Ce s-a întâmplat în pușcărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 15:41
„Furnicuțele”, invitat Cristi Borcea. Câți copii a făcut, de fapt, în timpul încarcerării | antena 1
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Cristi Borcea a fost la închisoare cu verii Ioan Giovani Becali și Victor Becali, însă nici acest lucru nu l-a oprit din a-și duce până la capăt planurile de cuceriri. În spatele gratiilor a produs peste 70 de milioane de euro și a făcut 4 copii în 3 ani de pușcărie.

Câți copii a făcut, de fapt, în timpul încarcerării

A mărturisit că cel mai mare avantaj al său a fost că s-a aflat în spatele gratiilor alături de verii săi. Cu toate acestea, Cristi Borcea a dezvăluit că nu a avut niciodată timp să fie depresiv, asta pentru că adrenalina care l-a condus întotdeauna nu i-a lipsit nici în acea perioadă.

În spatele gratiilor a divorțat, dar a și făcut copii cu Valentina Pelinel. A mărturisit despre fostul model că este persoana care l-a schimbat cu adevărat și l-a echilibrat.

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„Este femeia care mi-a adus echilibrul și liniștea, de când am văzut-o am zis că trebuie să întind plasa.”, a transmis Cristi Borcea. Afaceristul s-a descris ca fiind un tip emoțional, mai ales în preajma sărbătorilor.

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Unul dintre cele mai grele momentele din viața sa a fost atunci când a intrat în pușcărie, asta pentru că tatăl său a făcut cancer. A mărturisit că își iubește foarte mult familia și cu toate că a avut mulți bani încă de la început, și-a dorit să-și țină părinții aproape.

„Eu sunt un tip sentimental. Cel mai mult plângeam de sărbători, când erau colindele și melodiile, atunci te lua capu. Sărbătorile erau cele mai dureroase.”, a declarat Cristi Borcea.

Când au început problemele cu anxietatea pentru Cristi Borcea

În ciuda faptului că a fost întotdeauna extrem de sincer și deschis în legătură cu lucrurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, a mărturisit că problemele cu anxietatea au început în 2009, atunci când Dinamo a pierdut campionatul cu Urziceni.

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„Mi-am dorit calificarea și am trecut de trei ori peste această calificare.”, a povestit el. Nu este un bărbat dur, așa cum singur se descrie. A mărturisit că este un om foarte blând și are noroc cu soția Valentina Pelinel care are grijă de toate lucrurile ce țin de copiii.

Toți cei trei copii mai mici au mărturisit că alături de tatăl lor merg la restaurant, iar mama îi duce la școală. Pescuitul este o activitate care le face plăcere și îi încântă pe toți.

„Sunt foarte slab, blând, le fac toate plăcerile, am noroc mare cu Valentina.”, a transmis omul de afaceri.

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