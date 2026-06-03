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„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Ce frumos vorbește despre soția sa, Cora, în fața lui Denise Rifai

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Serghei Mizil a vorbit despre soția sa, Cora, așa cum nu a mai fost auzit până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 15:54
„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Ce frumos vorbește despre soția sa, Cora, în fața lui Denise Rifai | antena 1
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Serghei Mizil a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a luat parte și la proba Lucrare de control. S-a așezat la masă alături de prezentatoarea Denise Rifai și a fost, încă o dată, extrem de sincer în ceea ce privește viața sa personală.

Ce frumos vorbește despre soția sa, Cora, în fața lui Denise Rifai

A dezvăluit că deși are foarte multe vizualizări în mediul online, nu mai poate face bani în acest fel pentru că a fost interzis pe viață din cauza felului său de a vorbi, extrem de direct.

La doar 3 zile de la prima nuntă cu prima soție a dispărut. A povestit cum a fost să bea și să fie împruenă cu alte femei. S-a căsătorit pentru a doua oară cu prima soție pentru fiica sa, Smaranda. Cu toate acestea, lucrurile nu au funcționat nici de această dată.

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Nu crede în fidelitate la modul ideal, însă, spune el, de la o anumită vârstă nu mai vede necesar să umble așa cum o făcea în tinerețe. Este căsătorit cu mama cele de-a doua fiice și a povestit cum viața sa s-a schimbat.

„Nu m-a schimbat, dacă nu era Cora nu făceam nici o casă, nu făceam nimic și cred că acum vorbeam germană perfect. Ea a mers după mine, a văzut că o iau pe aia și a văzut ce se întâmplă.”, a spus Serghei Mizil la ultima probă a emisiunii Furnicuțele.

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„Cât de mult curaj ți-a trebuit să te căsătorești a doua oară cu altă femeie?”, a fost întrebarea pusă de prezentatoare. Serghei Mizil a povestit cum totul a fost o căsătorie din interes, pentru că își doreau amândoi să aibă o casă.

„A fost un om care nu s-a opus că aveam alt copil. Cora ține la Luca foarte mult, ea i-a luat mașină.”, a povestit omul de afaceri.

A descoperit Serghei Mizil secretul unui mariaj pe viață?

Invitat în emisiunea Furnicuțele, controversatul om de afaceri a mărturisit că într-o căsnicie este foarte important ca partenerii să nu se sufoce și să-și dea seama că fiecare poate avea viața sa separată, independentă de ceea ce se întâmplă în interiorul casei lor.

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Dacă ar fi înșelat, pentru Serghei Mizil este foarte important la ce vârstă se întâmplă acest lucru. Numele tatălui său a fost întotdeauna un noroc pentru el, asta pentru că i-a deschis multe uși de-a lungul timpului.

„Am avut noroc, m-a ajutat enorm după Revoluție ce-a făcut tata.”, a spus acesta în cea mai recentă ediție a emisiunii Furnicuțele.

„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cât de frumoase sunt fiicele controversatului om de afaceri...
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