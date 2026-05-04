„Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Cum arată fiica artistului: dezvăluiri despre relația pe care o are cu fratele său vitreg

Damian Drăghici face dezvăluiri emoționante despre familie în „Furnicuțele”, iar fiica sa, Nikolina, intervine în direct și vorbește despre relația lor specială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 16:45 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 18:56
Ediția din 4 mai 2026 a emisiunii „Furnicuțele”, ajunsă la episodul 11, scoate la lumină detalii mai puțin cunoscute din viața artistului Damian Drăghici. Denise Rifai, producătoarea show-ului, a pregătit din nou un format plin de surprize, mizând pe energia și umorul aduse de ajutoarele sale, Scamă și Blană, care au animat întreaga atmosferă din platou.

Denise a abordat subiecte profunde din viața lui Damian Drăghici, în încercarea de a ajunge într-o zonă mai personală și mai sinceră a acestuia. Invitatul a vorbit deschis atât despre cariera sa, cât și despre experiențele personale, despre familie și despre cercul restrâns de prieteni. Pe lângă mesajele primite de la unul dintre apropiații săi, Damian a avut parte de o surpriză emoționantă legată de fiica sa.

Imediat după „Testul Mușuroiului”, Damian Drăghici a fost luat prin surprindere de Denise Rifai.

„Cum iubește Damian Drăghici?”, a întrebat aceasta.
„Cu tot sufletul și cu toată inima”, a răspuns artistul.

Acesta a vorbit apoi despre viziunea sa asupra iubirii:

„Din experiența vieții mele, am învățat că iubirea nu este doar vacanță, să faci dragoste, să râzi, să dansezi. Iubirea este atunci când îți pasă de celălalt, când e bolnav ești alături de el, când treceți împreună prin greutăți, când felul în care se simte te afectează atât de mult încât ai vrea să îi dai din tine pentru a-l face să se simtă mai bine.”

Damian Drăghici a povestit și despre rolul său de tată și bunic. Artistul este bunic de doi ani și vorbește cu mândrie despre această experiență, chiar dacă nu se simte deloc în această ipostază:
„Nu mă simt deloc bunic. Am un spirit foarte tânăr, contrar felului în care apar în fața Furnicuțelor.”

Ulterior, Denise Rifai a proiectat în platou imagini cu fiica artistului, Nikolina Drăghici, a cărei mamă este de origine greacă.
„Cred că de la mine este foarte încăpățânată și determinată”, a spus Damian despre fiica sa.

Surpriza a continuat cu un apel video în direct, în cadrul căruia Nikolina a intrat în legătură cu tatăl său și cu „Furnicuțele”.
„Amândoi arătați uimitor”, a spus aceasta la începutul intervenției.

Întrebată ce ar schimba la tatăl său, Nikolina a mărturisit că și-ar dori ca acesta să nu mai muncească atât de mult. De asemenea, a vorbit despre relația apropiată dintre ea și fiica ei:
„Avem o relație foarte strânsă, iar fiica mea nu poate sta fără el. Este îndrăgostită de bunicul ei.”

Nikolina a adăugat și câteva detalii emoționante despre viața de familie:
„Fiica mea dansează pe „Șaraiman”, așa că îl ascultăm des.”

Tot ea l-a descris pe Damian Drăghici în rolul de bunic:
„Este un bunic extraordinar și un tată incredibil. Are o relație minunată cu nepoata lui, Iris, și chiar dacă ea nu vorbește română, ei au propria lor limbă.”

Vizibil emoționat, artistul a încheiat momentul cu o declarație sinceră:
„Nu-mi vine să cred uneori ce cadouri am primit de la Dumnezeu.”

De asemenea, Damian a subliniat că fiica sa are o relație foarte bună și cu fratele ei vitreg, Andrei, ceea ce întărește legătura dintre membrii familiei.

