„Furnicuțele”, invitat Sorin Pârcălab. Comediantul, reponsabil de succesul uriaș al unei manele

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Sorin Pârcălab a povestit cum și-a construit un întreg show de stand-up pe baza unei manele.

Comediantul Sorin Pârcălab a fost invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, prezentată de îndrăgita Denise Rifai. S-a râs, s-au spus glume și nimeni nu a evitat provocările.

Comediantul, reponsabil de succesul uriaș al unei manele

Multă lume îl cunoaște pe Sorin Pârcălab din mediul online, acolo unde publică numere de stand-up. Puțini l-au văzut însă în ipostaza pe care Denise Rifai a pus-o la dispoziție astfel. A ridicat peste 4000 de oameni în picioare la Sala Palatului și de fiecare dată reușește să-i scoată pe telespectatori din rutina zilnică.

A avut show de stand-ul și cu 7 oameni, „într-un beci din Brașov”, așa cum singur a povestit. De asemenea, spune că își pierde publicul atunci când aude anumite mesaje.

Articolul continuă după reclamă

„Cele mai mișto lucruri care se întâmplă și sunt de povestit, în momentul în care se întâmplă, sunt cele mai dubioase.”, a povestit Sorin Pârcălab. La unul dintre numerele sale, toată povestea a fost centrată pe o manea. Astfel, melodia a reușit să aibă mai multe vizualizări și comentarii grație comediantului.

Vio Dragu este fără doar și poate prietenul său cel mai bun din stand-ul, fiind invitat și el în emisiunea Furnicuțele pentru a-i face profilul lui Sorin Pârcălab. Pe lângă faptul că l-a descris ca fiind o persoană amuzantă, acesta a declarat că poate fi uneori prea impulsiv.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit

„Are gânduri random.”, a povestit Vio Dragu despre prietenul său. Cei doi s-au cunoscut la un show de stand-up în urmă cu mai mulți ani, acolo unde amândoi urmau să urce pe scenă fără să știe de asta.

Cum reușește Sorin Pârcălab să fie eficient la un show de stand-up

Oricând urcă pe scenă, artistul arată întotdeauna extrem de pregătit. De cele mai multe ori are emoții, iar joaca pe care o arată în glumele sale sunt de fapt frustrări pe care altfel nu le-ar putea spune.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat DOC. Cum s-a dezlănțuit în fața asaltului de întrebări adresate de Denise Rifai

Așa cum l-a descris Viorel Dragu, invitatul emisiunii Furnicuțele „se bagă într-o groapă, și de acolo caută resurse să iasă la suprafață și de acolo iese cel mai bun material.”

Sorin Pârcălab a povestit cum a „luat” umorul de la tatăl său, dar și de la ambii bunici. Dacă nu ar fi devenit comediant, ar fi fost inginer. E și tată, iar timpul petrecut alături de familie este unul limitat, însă acesta spune că și-ar dori să îl extindă. Spune că fiul său este exact ca el când era mic.

În ceea ce privește defectul său cu bâlbâiala pe care îl cunoaște toată lumea care l-a urmărit frecvent pe Sorin Pârcălab la show-urile sale, acesta s-a mai diminuat. Acum, comediantul spune că știe cum să-și controleze respirația pentru a-i fi de ajutor.