„Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit

Invitat în emisiunea Furnicuțele a fost DOC. Artistul i-a făcut o confesiune importantă mamei sale, pe care puțini fani o știau până acum.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 17:12 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 12:41
DOC sau Vlad Munteanu pe numele său din buletin, a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea Furnicuțele. Acesta nu a venit singur, ci a avut o surpriză. Mama sa a fost în platou și a vorbit despre omul DOC, așa cum de multe ori poate fanii nu l-au văzut în realitate.

Artistul DOC a povestit că numele său de scenă i-a fost dat de către Deliric atunci când erau mici și au început cu gândul de a face muzică împreună.

„Îmi zicea că scriu complicat, el se referea la cum fac versurile. Scrii foarte complicat, deci ești ca un doctor.”, a povestit Vlad Munteanu. Deși încearcă să scrie o carte despre anumite aspecte ale vieții sale, spune că îi este dificil să ducă această misiune la capăt și că nu are în prezent un titlu pentru această idee.

Articolul continuă după reclamă

DOC a fost crescut de bunici încă de la 14 ani, asta pentru că, spune el, mama sa a dorit să-și trăiască propria viață. De asemenea, bunica sa și-a dorit mereu un băiat, însă a avut-o pe mama artistului pe care a crescut-o ca pe un băiat.

„Am fost cuminte, m-aș autocaracteriza introvert și singuratic, nu căutător al belelelor. Muzică am început să fac pe la sfârșitul liceului, pe la un 17 ani.”, a spus acesta. A subliniat că alături de mama sa nu a avut niciodată o relație atât de apropiată până să se nască fiica sa, Eva.

„Mama și-a văzut de ea, cred că de-aia am și rămas la bunica până la 14 ani. E o poveste lungă. Bunica a avut un băiat, a murit la naștere, a avut-o pe mama și a crescut-o ca pe un băiat.”, a transmis DOC.

De asemenea, deși aproape niciodată nu s-a exprimat astfel, integrantul formației CTC a transmis că i-a lipsit iubirea maternă în copilărie.

Cum s-a schimbat relația lui DOC cu mama sa

Artistul a transmis că tot ceea ce a trăit alături de mama sa într-un mod mai intens și mai apropiat, a fost de când s-a năcut fiica sa. Aceasta l-a descris ca fiind un „rebel evoluat”. Nu a fost niciodată tipul tocilar, ci mai degrabă inteligent.

Iubit de fanii, arta lui DOC a fost neînțeleasă de mama sa încă de la început.

„M-am chinuit foarte mult să înțeleg acest gen de muzică. Are câteva melodii care mi-au rămas în suflet.”, a spus mama lui DOC. Artistul i-a transmis că și-a pierdut virginitatea cu o colegă de-ale ei.

