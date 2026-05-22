„Furnicuțele”, invitat DOC. Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui. Toți au roșit când au auzit

DOC sau Vlad Munteanu pe numele său din buletin, a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea Furnicuțele. Acesta nu a venit singur, ci a avut o surpriză. Mama sa a fost în platou și a vorbit despre omul DOC, așa cum de multe ori poate fanii nu l-au văzut în realitate.
Secretul picant pe care l-a ținut față de mama lui
Artistul DOC a povestit că numele său de scenă i-a fost dat de către Deliric atunci când erau mici și au început cu gândul de a face muzică împreună.
„Îmi zicea că scriu complicat, el se referea la cum fac versurile. Scrii foarte complicat, deci ești ca un doctor.”, a povestit Vlad Munteanu. Deși încearcă să scrie o carte despre anumite aspecte ale vieții sale, spune că îi este dificil să ducă această misiune la capăt și că nu are în prezent un titlu pentru această idee.
DOC a fost crescut de bunici încă de la 14 ani, asta pentru că, spune el, mama sa a dorit să-și trăiască propria viață. De asemenea, bunica sa și-a dorit mereu un băiat, însă a avut-o pe mama artistului pe care a crescut-o ca pe un băiat.
„Am fost cuminte, m-aș autocaracteriza introvert și singuratic, nu căutător al belelelor. Muzică am început să fac pe la sfârșitul liceului, pe la un 17 ani.”, a spus acesta. A subliniat că alături de mama sa nu a avut niciodată o relație atât de apropiată până să se nască fiica sa, Eva.
„Mama și-a văzut de ea, cred că de-aia am și rămas la bunica până la 14 ani. E o poveste lungă. Bunica a avut un băiat, a murit la naștere, a avut-o pe mama și a crescut-o ca pe un băiat.”, a transmis DOC.
De asemenea, deși aproape niciodată nu s-a exprimat astfel, integrantul formației CTC a transmis că i-a lipsit iubirea maternă în copilărie.
Cum s-a schimbat relația lui DOC cu mama sa
Artistul a transmis că tot ceea ce a trăit alături de mama sa într-un mod mai intens și mai apropiat, a fost de când s-a năcut fiica sa. Aceasta l-a descris ca fiind un „rebel evoluat”. Nu a fost niciodată tipul tocilar, ci mai degrabă inteligent.
Iubit de fanii, arta lui DOC a fost neînțeleasă de mama sa încă de la început.
„M-am chinuit foarte mult să înțeleg acest gen de muzică. Are câteva melodii care mi-au rămas în suflet.", a spus mama lui DOC. Artistul i-a transmis că și-a pierdut virginitatea cu o colegă de-ale ei.